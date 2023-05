เปิด 3 ปัจจัยความสำเร็จ "ระบบบัญชี Carbon Footprint" จาก cWallet ตอบโจทย์ความยั่งยืน

SCGC ถอด 3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของสตาร์ตอัปจากทีม cWallet ระบบบัญชี Carbon Footprintทีมชนะเลิศจากการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 รอบประเทศไทยเคยไหมที่เห็นสตาร์ตอัปสร้างสรรค์ไอเดียดี ๆ เยอะมาก แต่ไอเดียเหล่านั้นกลับไม่ได้ไปต่อ เคยไหมที่เห็นทีมสตาร์ตอัปเข้าขากันไม่ดี แล้วแยกย้ายกันไป Startup is a marriage. สตาร์ตอัปนั้นเปรียบเสมือนการเลือกคู่แต่งงานธุรกิจสตาร์ตอัปที่นำเสนอระบบบัญชี Carbon Footprint สำหรับองค์กร เพื่อตอบโจทย์ Net Zero Emission ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศและสั่งสมประสบการณ์จากเวที SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 รอบประเทศไทย ซึ่งมีบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยทีม cWallet ได้เรียนรู้จากนักลงทุนจริงที่คร่ำหวอดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำให้มีมุมมองและคำแนะนำที่น่าสนใจสำหรับ startup ไทยที่มุ่งสู่ความสำเร็จการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ cWallet ที่ต้องการพาองค์กรในประเทศไทยไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยความสามารถในการติดตามและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ง่าย อีกทั้งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนธุรกิจของตัวเองได้ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ cWallet โดยแพลตฟอร์มนี้ มีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยตรวจสอบจุดที่ผิดปกติของการใช้พลังงานในองค์กร และสามารถรู้ที่มาที่ไปของการใช้พลังงานในองค์กร รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ผ่านการแสดงผลข้อมูลทางหน้าจอประมวลผลสรุปเรียลไทม์ของ cWallet ซึ่งไม่ต้องรอให้จบบัญชีปลายปี เพราะกว่าจะรู้อีกทีตอนนั้นก็อาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันแล้วCEO cWallet แชร์ประสบการณ์ว่า บรรยากาศในการแข่งขันตื่นเต้นมาก ทีมที่เข้าแข่งขันด้วยกันก็เก่งมาก เป็นเวทีที่มีการแข่งขันและมีความท้าทายต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ทีมของ cWallet ได้รับคำแนะนำที่ดีจากที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้เราสามารถนำจุดอ่อนที่ยังต้องปรับปรุงมาพัฒนาแก้ไข เพื่อให้การนำเสนอของเราดีขึ้น แล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆเคยเห็นหลายไอเดียจากสตาร์ตอัปเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ไปต่อ อาจเพราะทีมแยกย้ายกันไปทำเอง หรือเข้าขากันไม่ดี ดังนั้น การหาเพื่อนร่วมทีมสตาร์ตอัปสำคัญมาก แต่การที่สตาร์ตอัปจะประสบความสำเร็จ จริง ๆ แล้วมีหลายองค์ประกอบ1) TEAMWORK: “Startup is a marriage.” เหมือนกับการเลือกคู่แต่งงานการเลือกเพื่อนร่วมทีม เปรียบเหมือนกับเราไปแต่งงานกับใครสักคนหนึ่ง เราต้องสื่อสารกันเยอะๆ สู้ไปด้วยกัน แก้ปัญหาไปด้วยกัน ไม่ย้อท้อ เชื่อถือในกันและกัน แล้วเราจะฝ่าฟันไปได้2) FOCUS ON ONE IDEA: ไอเดียต้องมีโฟกัส อย่าหลุดประเด็นการปั้นสตาร์ตอัปได้ต้องโฟกัสที่ไอเดียเดียว การเลือกว่าไอเดียไหนจะไปต่อ ต้องทำมีการทดลองตลาด ออกไปเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สุดท้ายจะรู้ว่าปัญหาไหนต้องได้รับการแก้ไข3) SCALE PRODUCT: ขยายสินค้าไปถึงจุดที่คนส่วนใหญ่ใช้งานแม้ผลิตภัณฑ์ของเราจะดี แต่สิ่งสำคัญคือเราจะสามารถยกระดับไปได้ไหม ดังนั้นสตาร์ตอัปต้องหาจุดความพอดีระหว่างตลาดและผลิตภัณฑ์ (Product-Market Fit) ให้เจอ รวมทั้งนำวิสัยทัศน์ของทีมไปพัฒนาเป็น แพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและตลาดรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ชนะเวทีการประกวดที่ SCGC เป็นผู้สนับสนุนหลัก สำหรับทุกคนที่ได้เข้ามาแข่งหรืออาจจะยังไม่ได้เข้าแข่งขัน อย่ายอมแพ้นะคะ จริง ๆ เวทีนี้ไม่ใช่เวทีแรกสำหรับทีม cWallet เรามองว่าการสมัครเข้าประกวดการแข่งขันแผนธุรกิจเป็นการฝึกซ้อมตัวเราเองให้พร้อมไปกับโอกาสข้างหน้า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับฟัง ข้อเสนอแนะและรีบนำไปแก้ไขปรับปรุงธุรกิจ แล้วปั้นมันกลับมาให้ดียิ่งขึ้นนับว่า cWallet เป็นอีกหนึ่งธุรกิจสตาร์ตอัปที่น่าสนใจมากทั้งคอนเซ็ปต์ที่ตอบโจทย์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ความยั่งยืนของโลกด้วยระบบบัญชีคาร์บอนเครดิตสำหรับองค์กร รวมทั้งแนวคิดการหาเพื่อนร่วมทีมที่เลือกเข้ามานั้น จะต้องเป็นเหมือน “คู่ชีวิต” ที่สื่อสารกันเข้าใจ สู้ไปด้วยกัน เติมเต็มในสิ่งที่ธุรกิจของเรายังขาดหายไป หากเกิดข้อผิดพลาดก็ต้องคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกัน พร้อมปรับปรุง เพื่อไปต่อให้ไกลกว่าเดิม