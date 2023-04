Tinder เปิดตัว School of Swipe™ เพิ่มความมั่นใจการค้นหาความสัมพันธ์ใหม่ๆ

Tinder แอพฯ ในการพบปะผู้คนใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เปิดตัว “School of Swipe” ( https://th.schoolofswipe.com ) หรือ “คลาสเรียนแห่งการปัดขวา” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้าได้เปิดตัวในประเทศสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมา โดย School of Swipe เป็นคลาสเรียนฉบับเร่งด่วน รวมข้อมูลและแนะทิปส์เรื่องการออกเดททั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังให้บริการในรูปแบบภาษาไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามและให้บริการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย โดยคู่มือออนไลน์นี้มุ่งให้คำแนะนำเพื่อให้นิวเจนและคนโสดที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีความมั่นใจในการค้นหาความสัมพันธ์ใหม่ๆ มากขึ้นจากการสำรวจ* ของ Tinder พบว่า นิวเจนไทยกว่า 78% รู้สึก “ตื่นเต้น” และ 58% รู้สึก “มีความหวัง” กับออกเดทในอนาคต นอกจากนี้ Tinder ยังพบว่า “ความสัมพันธ์ระยะยาว” เป็นเป้าหมายยอดนิยมมากที่สุดของสมาชิกทั่วโลก แม้ว่าสมาชิกจะมองโลกในแง่ดีและต้องการมีความสัมพันธ์ระยะยาว แต่ 55% ยังคง “รู้สึกเขินอาย” หรือลังเลใจที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นความสัมพันธ์ก่อน นอกจากนั้นกว่า 50% รู้สึกสบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเอง และเป็นฝ่ายเลือกคนที่ต้องการเชื่อมต่อด้วยตัวเอง ในขณะที่ 1 ใน 3 ระบุว่ายากที่จะเริ่มบทสนทนากับคนที่เป็นคู่ Matchจากการเปิดแบรนด์แคมเปญระดับโลกครั้งแรกของ Tinder อย่าง “It Starts With A SwipeTM” เมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เห็นว่าคนโสดรุ่นใหม่ไม่อยากเสียเวลากับการเล่นเกมหาคู่อีกต่อไป Tinder จึงส่ง School of Swipe เพื่อให้สมาชิกนิวเจนไทยได้มีกูรูด้านการออกเดทเป็นคู่หู ช่วยไขความกระจ่างรวมถึงบอกเคล็ดลับต่างๆ เรื่องการเดทออนไลน์ในรูปแบบการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การเดทที่มีชีวิตชีวา และสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟน Tinder มีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการเชื่อมต่อใหม่ๆ ให้สมาชิกได้รับประสบการณ์การเดทหรือพบปะผู้คนใหม่ๆ ที่ปลอดภัยความโดดเด่นของ School of Swipe คือการแนะนำวิธีการออกเดทต่างๆ ที่จะเป็นเหมือนคู่หูร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดเส้นทางการออกเดทออนไลน์ ตั้งแต่การตั้งค่าโปรไฟล์ไปจนถึงการเตรียมตัวในเดทแรก ดังนั้นคนที่มีความหวังทั้งหลายจะได้เรียนรู้เคล็ดลับ (ที่จะไม่ลับอีกต่อไป) ในการสร้างบทสนทนาดีๆ การเชื่อมต่อกันในชีวิตจริง และค้นหาความสัมพันธ์ที่มีโอกาสพัฒนาอย่างปลอดภัยบน Tinderเปิดเผยว่า “คนโสดรุ่นใหม่ในประเทศไทยนับว่าเป็นผู้ที่รักการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และตื่นเต้นในการคอนเนคกับผู้คนใหม่ๆ ออนไลน์ จากการศึกษาข้อมูลคนรุ่นใหม่ ทำให้ทราบว่าเมื่อมีคำถามที่เกี่ยวกับการออกเดท พวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องถามหรือจะพูดคุยกับใครได้บ้าง จึงเป็นเหตุผลที่ Tinder แอพหาคู่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด “School of Swipe™” คู่มือออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาให้คนโสดสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา ให้ Gen Z ไทยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องออกเดท School of Swipe™ เป็นคู่มือแนะนำทริคต่างๆและตอบคำถามทุกเรื่องการเดท เพื่อให้คนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์ในการเดทที่ดีที่สุดบนออนไลน์และออฟไลน์ แหล่งข้อมูลตรงนี้จะเข้ามาช่วยเสริมนวัตกรรม และการใช้ฟีเจอร์อื่นๆ บนแอพ Tinder ที่ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การออกเดทเป็นเรื่องสนุกและปลอดภัยสำหรับคนที่อยากจะเชื่อมต่อ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ”ด้านกล่าวว่า “School of Swipeเป็นไอเดียที่ดีมากๆ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้แอพ Tinder ให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนสนิทที่ช่วยแนะนำวิธีการใช้แอพฯ ตั้งแต่การสร้างโปรไฟล์ ทิปส์ในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ไปจนถึงคำแนะนำการออกเดท”นอกจากนั้นอีกหนึ่งสมาชิก Tinder ที่เป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์ นางแบบที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตา ได้บอกว่า “ข้อมูลใน School of Swipe มีความน่าสนใจทั้งเนื้อหาสนุกทำให้เข้าใจและนำมาใช้ได้ง่าย ที่สำคัญมีข้อมูลเรื่องความปลอดภัย และมีคำแนะนำ ตลอดจนวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการออกเดทครั้งแรก ถือเป็นตัวช่วยให้ผู้หญิงอย่างเราได้เตรียมความพร้อมในการออกเดทออนไลน์และการออกไปพบปะกันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ”ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Tinder เพิ่มฟีเจอร์บนแอพฯ มากมาย เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีวิธีใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อกันและกันในเส้นทางการเดทออนไลน์บนแอพฯ อย่างฟีเจอร์ล่าสุด Dating Goals ที่สร้างขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีวิธีในการแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้นบนโปรไฟล์ และควบคุมประสบการณ์การใช้แอพฯ ว่าต้องการเชื่อมต่อกับใคร และฟีเจอร์ รูปแบบความสัมพันธ์ ที่มาเสริม Dating Goals ช่วยให้สมาชิกระบุความสัมพันธ์ที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบมีคู่คนเดียว (Monogamy), ความสัมพันธ์ที่ยินยอมว่ามีคู่มากกว่า 1 คน (Ethical Non-Monogamy), ความสัมพันธ์แบบเปิด (Open Relationship), ความสัมพันธ์แบบมีคู่หลายคน (Polyamory) และในแบบที่ระบุว่า ยังค้นหาแบบที่ชอบ นอกจากนั้นยังได้ เสริมแกร่งฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ เพื่อมอบประสบกาณ์ที่ดีในการสร้างคอนเนคชั่นและโต้ตอบกันอย่างมีคุณภาพSchool of Swipe กับวิธีใช้ที่สุดง่ายดาย:ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://th.schoolofswipe.com หรือผ่านทางมือถือก็สะดวก!ขั้นตอนที่ 2 เลื่อนดูหัวข้อที่สนใจ เช่น แอพอะคาเดมี่ วิธีการออกเดท 101 หรือ หลักสูตรความปลอดภัยขั้นตอนที่ 3 แต่ละหัวข้อนำเสนอข้อมูลผ่านภาพอินโฟกราฟิกสุดครีเอทีฟ เพื่อให้คนโสดได้มั่นใจในการเดทออนไลน์มากขึ้นซึ่งอินโฟกราฟิกสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีขั้นตอนที่ 4 อย่าลืมแชร์ลิงก์ School of Swipe หรือคลาสเรียนแห่งการปัดขวากับเพื่อนๆ