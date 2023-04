ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards ประจำปี 2566

เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทย ควบคู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยในปี 2566 มี บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นทั้งสิ้น 721 บริษัท ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา รางวัล SET Awards นับเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศของตลาดทุนไทย จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงตลาดทุนไทยและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence คือรางวัล Supply Chain Management Awards โดยจะมอบให้แก่ บจ. ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นายภากรกล่าวกล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 ถือเป็นการจัดงานเป็นปีที่ 20 คณะทำงานฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ตอกย้ำถึงความสำเร็จของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ทั้ง บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ และได้รับรางวัล SET Awards ตลอด 20 ปีที่ผ่านมารางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้แก่ บจ. ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มรางวัลมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัลนอกจากนี้ ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards และรายชื่อ บจ. ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มรางวัล Business Excellence ติดต่อฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9768 และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ติดต่อฝ่ายพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน 0 2009 9886