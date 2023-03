50 องค์กรในฝันปี 2566 คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด Google ที่ 1 ต่อเนื่อง

WorkVenture เผยผลสำรวจ "Top 50 Employers in Thailand 2023" หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2566 ด้วยการสำรวจออนไลน์กับคนอายุ 20-35 ปี ในกรุงเทพฯ จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 10,000 คน พบคนรุ่นใหม่ให้คะแนน "กูเกิล ประเทศไทย" มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ครองแชมป์ 3 ปีติดต่อกัน1. Google : กูเกิล ประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นเพราะกูเกิลมีชื่อเสียงเรื่องความสนุกในการทำงาน มีความยืดหยุ่น มีโอกาสได้ทำงานกับเพื่อนๆ จากทั่วทุกมุมโลก มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว และมีสวัสดิการต่างๆ มากมาย2. LINE : ไลน์ ขึ้นจากอันดับ 5 ในปีก่อนมาอยู่อันดับ 2 มีการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับพูดคุยกับผู้บริหารได้โดยง่าย พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้เพื่อเติมเต็มไอเดียในการทำงาน มีสวัสดิการ เช่น อาหารเช้าและกลางวันฟรี มีห้องนอน ห้องนวด ห้องเล่นเกม มีฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับการดูแลความสุขของพนักงานอย่างจริงจัง3. SCG : ปูนซิเมนต์ไทย มีชื่อเสียงเรื่องการดูแลพนักงานและสวัสดิการแบบที่นักศึกษาต้องการจะฝึกงานเพื่อจะมีโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่ ปัจจุบัน มีการปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นโดยให้แผนกตัดสินใจเลือกเวลาการทำงาน หรือจะทำงานที่บ้านก็ได้ มีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีที่รวมไปถึงคนในครอบครัว และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงถึง 13% เป็นองค์กรไทยในฝันมาอย่างต่อเนื่อง4. PTT : ปตท. มีการดูแลพนักงานอย่างดี มีสิทธิพิเศษมากมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปตท. ที่ให้มากขึ้นทุกปี และพนักงานสามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองตามที่ต้องการมาเบิกได้5. Apple : แอปเปิ้ล เป็นองค์กรที่ขึ้นชื่อเรื่องการใส่ใจพนักงาน ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใดก็มีโอกาสที่ความคิดของพนักงานจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ลได้ และการทำงานที่นี่ยังแบ่งตามความเชี่ยวชาญ มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนเก่งจริง ๆ มีแผนคุ้มครองสุขภาพ ได้รับเงินค่าคลาสออกกำลังกาย6. Agoda : เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานกับชาวต่างชาติที่เก่งและมีความสามารถ จึงช่วยเพิ่มความสามารถให้คนทำงานเติบโตได้รวดเร็ว ให้พนักงาน Work from anywhere ได้นานถึง 30 วัน ได้รับส่วนลดในการจองที่พักและการเดินทางต่างๆ มี Agoda Choice ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ มีคอร์สเรียนช่วยพัฒนาความรู้7. Mitr Phol : กลุ่มมิตรผล พนักงานมีโอกาสเติบโตในสายงาน รวมทั้งยังมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศด้วย พนักงานที่ประจำโรงงานมีสวัสดิการบ้านพัก และอาหารที่ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย8. Toyota Motor : โตโยต้ามอเตอร์ มีสวัสดิการดูแลพนักงานทุกกลุ่ม อัตราเงินเดือนสูงกว่าที่อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และยังมีโบนัสประจำปีอีกหลายเดือน มีสวัสดิการช่วยเหลือด้านสุขภาพทั้งพนักงานและครอบครัว รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน เช่น สถานที่ออกกำลังกาย รถรับส่ง ห้องสมุด และส่วนลดในการซื้อรถและซ่อมบำรุง9. ThaiBev : ไทยเบฟ ให้ “โอกาสไร้ขีดจำกัด” แก่พนักงานทุกคน โดยหวังว่าทุกคนจะเติบโตได้เต็มที่ภายใต้ศักยภาพที่มี เพื่อให้พร้อมที่จะเติบโตและมอบโอกาสให้ผู้อื่นต่อไป มีการจัดสรรการฝึกอบรมต่างๆ ให้พนักงานอย่างเหมาะสม สามารถเติบโตในสายอาชีพ และได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม10. BJC Big C : บีเจซี บิ๊กซี ขึ้นอันดับแบบก้าวกระโดดจากอันดับ 19 ในปีก่อนมาอยู่อันดับ 10 โดยยกให้พนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน เน้นทำงานเป็นทีม มีโอกาสย้ายไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีแอพพลิเคชันสำหรับการลงเวลาเข้าออก ขอเพียงทำงานครบ 8 ชั่วโมง มี Work From Anywhere ทุกวันศุกร์11. ธนาคารกสิกรไทย 12. บางจาก 13. ยูนิลีเวอร์ 14. AIS 15. ธนาคารไทยพาณิชย์16. บุญรอดบริวเวอรี่ 17. SC Asset 18. เซ็นทรัลกรุ๊ป 19. Lazada 20. Tesla21. LINE MAN Wongnai 22. Shopee 23. ซีพีกรุ๊ป 24. Bitkub 25. Honda26. กรุงศรี 27. Microsoft 28. แสนสิริ 29. Meta 30. TikTok31. Netflix 32. ทรูคอร์ปอเรชั่น 33. BMW 34. โอสถสภา 35. Grab36. Accenture 37. Lotus's 38. PwC 39. KHOTKOOL 40. สหพัฒนพิบูล41. เวิร์กพอยท์ 42. P&G 43. วัตสัน ประเทศไทย 44. ตรีเพชรอีซูซุ 45. ยูนิชาร์ม46. Exxon Mobil 47. TOA 48. The Standard 49. PTG 50. KPMG