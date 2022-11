KICE พร้อมจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 (บียอนด์ ฟู้ด เอกซ์โปร์ 2022) งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง หรือ กลุ่มประเทศ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน ขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2565 เพื่อยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคสู่นานาประเทศหรือกล่าวเกี่ยวกับงาน BEYOND FOOD EXPO ว่า งาน BEYOND FOOD EXPO เป็นงานแสดงสินค้า อาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง เป็นการร่วมมือกันจัดงานระหว่างศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เกิดจากการที่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และส่งเสริมศักยภาพการผลิตอาหารของประเทศไทยสู่การเป็นครัวของโลก ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติไทย โดยเจาะกลุ่มประเทศผู้ซื้อใน CLMV หรือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งอยู่ในความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขงหรือ GMS ด้วย เราจะเป็นช่องทางในการขยายตลาดให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้คนในวงการอาหารหรือคนที่ชื่นชอบด้านอาหารได้มีช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆ พบปะคู่ค้าใหม่ๆ สร้างเครือข่ายตัวแทนขาย พร้อมอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมด้านอาหารต่างๆ ในงาน BEYOND FOOD EXPO ปีนี้ ซึ่งทางเราคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่คนในพื้น ได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 8,500 คนกิจกรรมพิเศษภายในงานปีนี้จะมีขึ้น เป็น กิจกรรมแบบ 3 ส. คือ “เสริม สร้าง สุข”ส. แรกคือ ไฮไลท์สำคัญ คือ กิจกรรมส่งเสริมการค้า การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ผ่าน โปรแกรม Hosted Buyer Program ที่เราได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV จำนวนกว่า 50 บริษัท เข้ามาเจรจาพูดคุยธุรกิจ กับผู้ร่วมออกบูธในงาน BEYOND FOOD EXPOส. ที่สองคือ การสร้างเสริมความรู้ โดยเราได้รับเกียรติจากสถาบันแม่โขงผู้เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจนให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ Taste Bud Lab ผู้ขับเคลื่อน ‘Future of Food’ ผู้พัฒนาวงการอาหารแห่งอนาคต นำพาอาหารแห่งอนาคตมาสู่โลกปัจจุบัน เพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์วัตถุดิบอาหารทดแทนที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนไปด้วยกันทั้งห่วงโซ่วงจร เช่น การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสกัดเอาโปรตีนจากจิ้งหรีดและหนอนไหมซึ่งเป็นอาหารถิ่นพื้นบ้านของไทยเรามาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารที่คนทั่วไปทานกันอยู่แล้วอย่างพาสต้า หรือขนมปังเป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นนวัตกรรมและเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจส. ที่สามคือ กิจกรรมสร้างความสุข โดยเรามี Workshop ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันสนุก ทั้ง Chef Table workshop จากเชพไพศาลแห่งร้านแก่น และเชฟคำนาง แห่งเฮือนคำนาง ผู้รังสรรค์เมนูพื้นบ้านสู่ศาสตร์การทำอาหารที่ต่อยอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างสร้างสรรค์ จะมารังสรรค์เมนูพิเศษเฉพาะ สำหรับงาน BEYOND FOOD เท่านั้น ซึ่งเป็นเมนูพิเศษภายในงานนี้โดยเฉพาะ และอีกหนึ่งกิจกกรมสร้างความสุขคือ การแข่งขันผสมเครื่องดื่มแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น โดยสมาคมบาร์เทนเดอร์แห่งประเทศไทย ตั้งโจทย์การรังสรรค์วัตถุดิบและเอกลักษณ์ที่แสดงถึงจังหวัดขอนแก่น เพื่อชิงเงินรางวัล กว่า 50,000 บาท และได้เซนต์สัญญาเป็น Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นเวลา 1ปี เป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านทั้งทางรสชาติและอารมณ์แบบอิ่มใจกันเลยครับ“งาน BEYOND FOOD EXPO 2022 จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2565 ย้ำอีกครั้งประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ห้าง ร้าน บริษัทที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ยังพอมีเวลาที่จะจับจองพื้นที่ครับ สามารถติดต่อ KICE ได้ทันที และขอเชิญชวนประชาชน และผู้ประกอบการ ล่วงหน้าในการเข้าร่วมงาน ทาง KICE ในฐานะผู้จัดงานมีความพร้อมและความตั้งใจในการจัดงานในครั้งนี้อย่างมาก เพื่อเป็นการปักหมุดหมาย จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับ CLMV ซึ่ง KICE มีความตั้งใจที่จะให้เกิดงาน BEYOND FOOD EXPO ขึ้นในทุกๆปี”ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัทที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมออกบูทเพื่อเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าฝั่ง CLMV สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 093 794 4644 หรือสามารถติดตามข่าวสาร อัปเดตความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook และ LinkedIn ในชื่อ BEYOND FOOD EXPO และ KICE