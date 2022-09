“ชัชชาติ” นำร่อง 3 เขต นโยบายจัดการขยะ “ไม่เทรวม”

เพจเฟซบุ๊ก ชัชชาติ

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยนำร่องใช้นโยบายจัดการขยะที่ให้ประชาชนร่วมมือในการแยกขยะเศษอาหาร ขณะเดียวกัน ทางกทม.ก็จัดเก็บแบบ “ไม่เทรวม”เมื่อวานนี้ (1 กันยายน 2565) กรุงเทพมหานครเปิดตัวนโยบาย “ไม่เทรวม” #ไม่เทรวม นำร่องขอความร่วมมือประชาชนในการ “แยกขยะเศษอาหาร” และ กทม.จัดเก็บแบบ “ไม่เทรวม” โดยเริ่มดำเนินนโยบายที่เส้นทางทดลอง ของเขตนำร่อง 3 เขตก่อนในเบื้องต้น ได้แก่ เขตหนองแขม เขตปทุมวัน และ เขตพญาไทภาพรวมของสถานการณ์ขยะในกรุงเทพมหานครพบว่า กทม.มีขยะจำนวนกว่า 8,000 ตันต่อวัน เป็นขยะเศษอาหารมากกว่า 50% นโยบาย “ไม่เทรวม” จึงขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะออกเป็น 2 ประเภทแบบง่าย ได้แก่ “ขยะเศษอาหาร” และ “ขยะทั่วไป” ออกจากกัน พร้อมทั้งบรรจุขยะทั้ง 2 ประเภทในถุงขยะที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งการแยกขยะทั้ง 2 ประเภทออกจากกัน จะทำให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะสามารถส่งขยะไป recycle ทำปุ๋ยหมัก หรือ ส่งขยะไปทำเชื้อเพลิงแบบ RDF ได้มากขึ้น ลดการฝังกลบขยะที่จะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายสำหรับข้อกังวลใจของประชาชนต่อการจัดเก็บขยะของกทม.ว่าประชาชนแยก แต่ขยะก็ไปรวมที่รถขยะอยู่ดี กทม.จึงได้พัฒนารถขยะแบบใหม่ “รถขยะไม่เทรวม” โดยมีการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะเศษอาหารที่รถขยะอัดท้าย 2ตัน และ 5ตัน รวมทั้งรถเปิดข้างสำหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารเท่านั้นนอกจากนั้นกทม.จะผลักดันให้เกิดจุด drop-off หรือ จุดทิ้งขยะรวมของชุมชนต่าง ๆ และ การทำ zero waste ในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น zero waste park และ zero waste school เป็นต้น เพื่อให้เกิดการจัดเก็บขยะที่ง่ายขึ้น ลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ และ สร้างพฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด