"กสทช." ชี้ "เอไอเอส" ไม่มีหน้าที่กำหนดเงื่อนไขให้ควบรวมทรูดีแทคคืนคลื่น

จากกระแสข่าวที่ระบุว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดย นาย สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าพบ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และเสนอให้ กสทช. สั่งห้ามไม่ให้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทครวมคลื่นความถี่ของทรูและดีแทคไว้ใช้งานร่วมกัน พร้อมกับชี้แนะ กสทช.ว่าควรเรียกคืนคลื่นบางส่วน และ และรัฐชดเชยเงิน นั้น ล่าสุด แหล่งข่าวจาก กสทช. เปิดเผยว่า เอไอเอส มีบทบาทเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของทรูและดีแทค ซึ่งปัจจุบันกล่าวได้ว่าเอไอเอสเป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่จำนวนมากที่สุดในตลาดโทรคมนาคม ข้อเสนอแนะของเอไอเอสที่ขอให้เรียกคืนคลื่นจากคู่แข่งนั้น ทำให้รัฐเสียประโยชน์ เนื่องจากต้องชดเชยค่าคลื่นให้เอกชน ประชาชนและประเทศชาติก็เสียประโยชน์ ที่สำคัญการพิจารณากำหนดเงื่อนไขกรณีควบรวมทรูดีแทคนั้น เป็นอำนาจของ กสทช. ไม่ใช่ของเอไอเอสแต่อย่างใด และปัจจุบันบอร์ด กสทช.อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดเงื่อนไขสำหรับกรณีควบรวมทรูดีแทคด้านวงการนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ มองว่ากรณีที่เอไอเอสกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็น Conflict of Interest หรือมีการขัดกันของผลประโยชน์ เพราะเอไอเอสคือคู่แข่งรายสำคัญ ทั้งนี้การผู้บริโภคมีคลื่นความถี่จำนวนมากนั้น ถือว่าเป็นผลดี ตราบที่ไม่มีการขึ้นราคา ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า กสทช.จะทำหน้าที่ควบคุมผ่านการกำหนดเพดานราคาเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนขณะที่ นักวิเคราะห์ด้านการลงทุนมองว่า ถ้าบอร์ด กสทช. อนุมัติการควบรวมได้ภายในเดือนต.ค.65 คาดว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้น TRUE และ DTAC โดยสมัครใจ (VTO) จะเกิดขึ้นได้ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของเดือน พ.ย. ในกรณีนี้ขั้นตอนการควบรวมในช่วงสุดท้าย ซึ่งรวมไปถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม การจดทะเบียนบริษัท New Co กับกระทรวงพาณิชย์ และการนำ New Co เข้าตลาดหลักทรัพย์ น่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือน ธ.ค.65