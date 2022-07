ธนาคารไทยเครดิตฯ ยกระดับคุณภาพชีวิต - ธุรกิจ ให้ผู้ประกอบรายย่อย ผ่านโครงการ "ตังค์โต Know-how"

รุกหน้าเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบรายย่อย ผ่านหลักสูตรความรู้ทางการเงินที่ช่วยให้รู้วิธีภายใต้คอนเซปต์ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมอบความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาแล้ว 6 ปี รวมกว่า 65,000 รายสำหรับปี 2565 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่กลุ่มมนุษย์เงินเดือน กลุ่มอาชีพอิสระ และเยาวชน พร้อมเพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันตาลใจ "ตังค์โต Know-how ติวเรื่องตังค์ให้กระเป๋าโต" กับเจ้าของกิจการที่เติบโต จนสามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่งในชีวิตกล่าวว่า “ธนาคารไทยเครดิตฯ เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาค จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ และทุเลาปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในครึ่งปีหลังตั้งเป้าขยายกลุ่มเป้าหมายสู่กลุ่มพนักงานประจำและชั่วคราว กลุ่มอาชีพอิสระ รวมถึงเยาวชน ให้มีความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต และสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน”ล่าสุด โครงการตังค์โต Know-how (Financial literacy) ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร ในการให้ความรู้และทักษะทางการเงิน แก่พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดไทยรุ่งทิพย์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยทีมวิทยากรของธนาคารฯ ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน การบริหารต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพื่อสู้ภาวะเงินเฟ้อ การบริหารจัดการหนี้ หลักการออมเงิน เป็นต้น แก่ผู้เข้าอบรมร่วม 40 รายหนึ่งในผู้เข้าอบรม ยุพิน สุขสร แม่ค้าขายเครื่องดื่ม และของว่าง กล่าวถึงการอบรมว่า “ได้พลิกความคิดของตัวเองที่ว่าการเงินเป็นเรื่องยาก เครียด สู่ง่าย สนุก เข้าใจ ปรับใช้ได้จริง โดยเฉพาะภาวะเงินเฟ้อ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน รายรับ รายจ่าย เพื่อให้ธุรกิจรอด ไม่ติดลบ”เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นตลาดที่มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ธนาคารฯ จึงจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ อาวุธ วณิชย์ศุภกรหรือ เฮียเกียว เจ้าของตลาดสดไทยรุ่งทิพย์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของความรู้ด้านการเงิน โดยเฉพาะ 2 ปีที่ผ่านมากับโควิด และขณะนี้ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อเงินทุกคนมีน้อยลง เห็นความลำบากของพ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ จึงเชิญธนาคารไทยเครดิตฯ มาให้ความรู้ และวางแผนด้านการเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด โดยหวังว่าตลาดอื่นๆ จะร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมให้ผู้เช่าอยู่รอด มีโอกาสเติบโต มั่นคงภายใต้ปรัชญา “Everyone Matters” “ทุกคนคือคนสำคัญ” ธนาคารฯ เล็งเห็นคุณค่าของทุกคน ทุกอาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าธนาคารหรือไม่ก็ตาม ธนาคารพร้อมอยู่เคียงข้างและร่วมส่งเสริมศักยภาพผ่านองค์ความรู้ เพื่อให้ธุรกิจของทุกคนเติบโต มั่นคง อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร่วมติดตามกิจกรรมและสาระความรู้ด้านการเงินอารมณ์ดี กับโครงการ “ตังค์โต Know-how” ได้ที่ เฟซบุ๊ก ตังค์โต Know-how by Thai Credit , www.tcrbank.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2697 5454