กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดตัว Dessert Hopping กิจกรรมหนุน Soft Power ชูขนมไทยสไตล์โมเดิร์นที่จ.ภูเก็ต

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรม Dessert Hopping ที่จังหวัดภูเก็ตจับมือพันธมิตร ททท. สายการบินไทยสมายล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เดอะแบลค ไท ธุรกิจรถบริการ โรงแรมโฟโต้ โฮเทล และผู้ประกอบการร้านขนมไทยชั้นนำจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสร้าง Soft Power ท่องเที่ยว และชิมขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่สไตล์ภูเก็ตโมเดิร์น เพื่อร่วมสร้างความนิยมขนมไทย เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ Thai Dishcovery Season 2 : New Thai Dessert For New Gen พร้อมรับโปรโมชั่นการเดินทางพักผ่อนทีภูเก็ต และขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ทุกเมนู ทุกร้านในโครงการในราคาพิเศษก่อนหมดเขต 31 สิงหาคมนี้เพื่อตอกย้ำกระแสการนิยมไทยจึงเดินหน้าจัดพิธีเปิดงานโดยได้รับเกียรติจากหนึ่งในผู้สนับสนุนการเดินทาง เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยในฐานะเจ้าบ้าน นำทีมพันธมิตร จ.ภูเก็ต ได้แก่ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน และพันธมิตร ที่ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมเปิดงานครั้งนี้ ที่ร้าน Good For Rest & Good Café Phuketกิจกรรมนี้เป็นรูปแบบการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว เอาใจสายกินกับเส้นทาง Dessert Hopping ปักหมุดพื้นที่กินเที่ยวกันที่เมืองถลาง แหล่งกินเที่ยว เช็คอินถ่ายรูปที่มีเอกลักษณ์สไตล์ภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส แบบ One Day Trip ก็สามารถกิน เที่ยว ช้อปของฝาก ครบจบในที่เดียว จากการเปิดงานด้วยเมนูอาหารคาว และขนมหวานที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ คือจากนั้นใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาทีเช็คอินที่เพื่อชิมเมนูพิเศษหลังจากนั้นยังมีเวลาเดินเล่น ถ่ายรูปเพลินๆ ย่านเมืองเก่า ถลาง และปิดทริปแบบประทับใจ ด้วยการเช็คอินที่คาเฟ่ล่าสุดของร้านของฝากที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต เพื่อชิม 2 เมนู ของทริปนี้ กับเมนูและยังมีเวลาช้อปของฝากถูกใจก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ เป็นการปิดทริป One Day Trip แบบ Dessert Hopping แบบสบายๆ กรุงเทพ - ภูเก็ต - กรุงเทพ ภายใน 1 วันสำหรับผู้ตามรอย Dessert Hopping สามารถรับโปรโมชั่นเดินทาง พักผ่อน ร้านขนมพันธมิตรโดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ – ที่พัก Foto Hotel Phuket ชิมขนม 3 ร้านชื่อดังในราคาพิเศษทั้งที่ภูเก็ต รวมถึง 35 ร้านพันธมิตรขนมไทยทั้งหมดอีกด้วย สามารถติดตามข้อมูลที่ www.facebook.com/ThaiDishcovery หมดเขต 31 สิงหาคมนี้กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “สายการบินไทยสมายล์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้อีกครั้ง เราเชื่อว่า “หนึ่งในความสุขของการท่องเที่ยว นอกจากไปสัมผัสความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว เรื่องของอาหารการกินก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน” โดยเฉพาะขนมไทยที่มีเอกลักษณ์ทั้งความสวยงาม ประณีต รสชาติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น นับเป็นความสุขเล็กๆ ที่เติมเต็มการเดินทางนั้นให้สมบูรณ์แบบ สายการบินไทยสมายล์พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวสายชิมทุกท่านร่วมบินลัดฟ้าไปสัมผัสความอร่อยของ เมนูขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ในเส้นทางเชียงใหม่, กระบี่ และภูเก็ต พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษ The World of Smile Awaits ให้ทุกท่านอีกด้วย”กล่าวว่า “ภูเก็ต” หนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการใช้ช่วงเวลาพักผ่อนแสนพิเศษที่นี่ นอกจากมนต์เสน่ห์ความงามของชายหาดอันเลื่องชื่อแล้ว อาหาร และวัฒนธรรม ของภูเก็ตก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ทั้งเกาะเต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านขนมจำนวนมาก บางร้านก็มีประวัติเก่าแก่ สร้างรอยยิ้ม ส่งมอบความอร่อยมาอย่างยาวนานหลายสิบปี บ้างเป็นร้านเปิดใหม่ ที่เติมแต่งความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะเวียนมาค้นหา และลองชิม หากกล่าวถึงขนมไทยหลายๆ คนคงนึกถึงทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองเป็นอย่างแรก แต่ภูเก็ตเรามีขนมไทยเหมือนกัน เป็นขนมไทยท้องถิ่น อย่างอาโป๊ง บีโกหมอย แค่ได้ยินชื่อ ก็น่าค้นหาแล้ว ทางโฟโต้ โฮเทลภูเก็ต ในฐานะเจ้าบ้านรู้สึกยินดีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เล็งเห็นมิติอันหลากหลายทางวัฒนธรรมของขนมไทยที่จังหวัดภูเก็ต โดยแขกของโรงแรมส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ ดังนั้นเราพร้อมจะนำโครงการดีๆ นี้ ไปประชาสัมพันธ์ แนะนำความอร่อยให้แขกทุกคนที่มาพักกับเราได้รับรู้ความแปลกใหม่ทำให้อยากชิม อยากลิ้มรส ผมเชื่อว่านี่คือ จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมที่แสนอร่อยอย่างขนมไทย ให้คงอยู่คู่ทุกยุคสมัยอย่างยั่งยืน”ขนมไทยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นไทยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ที่วิจิตรบรรจงสร้างสรรค์รสชาติความอร่อยจากวัตถุดิบธรรมชาติ มาปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอม และสีสันน่ารับประทาน แต่ด้วยกรรมวิธีที่ละเอียดซับซ้อน และวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กระแสความนิยมขนมไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นลดน้อยลง จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งว่าจะทำอย่างไรให้ขนมไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ยังคงอยู่ และได้รับความนิยมต่อไปในทุกยุคทุกสมัย