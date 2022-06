เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” สนับสนุนการทำงานหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ เซเว่น อีเลฟเว่น เคียงข้างชุมชน สังคม เดินหน้าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยและกู้ชีพให้หน่วยงานที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับประชาชนในสังคมผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ โดยจัดตั้ง “โครงการส่งกำลังใจให้ My Hero” พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ชีพ ประกอบด้วย หมวกดับเพลิงนอกอาคาร ฮูดกันไฟในอาคาร เสื้อคลุมดับเพลิงนอกอาคาร ถุงมือดับเพลิงนอกอาคาร รองเท้าดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง รวมถึงหมวกกู้ภัย ชุดกู้ภัย กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 750,000 บาท ให้แก่หน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ 15 หน่วยงาน เพื่อนำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพให้อาสาสมัครใช้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยโครงการส่งกำลังใจให้ My Hero มีเป้าหมายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ เนื่องจากปัจจุบันมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนยกระดับให้แต่ละหน่วยงานมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”สำหรับหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ ที่มาร่วมรับมอบในครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยดินแดง หน่วยบรรเทาดอกไม้ หน่วยฐานดับเพลิงตรอกโรงหมู หน่วย ใต้ 20-00 หน่วยฐานเพชรบุรี 20 หน่วยทีมงานวัดมะกอก ธน 19-00 เจริญนคร ชมรมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิสยามร่วมใจ มูลนิธิอาสาหนองจอก (ศูนย์ราชพฤกษ์) มูลนิธิจีเต็กลิ้ม ฮู้กั๊กตึ๊ง มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร และหน่วยกู้ชีพวชิรพยาบาลที่ผ่านมาซีพี ออลล์ได้จัดตั้งหน่วยงานกู้ภัย ร่วมช่วยเหลือชุมชนและสังคมมากว่า 24 ปี พร้อมกับการให้ความรู้เรื่องดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน หน่วยงานราชการ และกลุ่มเปราะบาง ไปแล้วกว่า 190 ครั้ง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่า 56,000 คน รวมถึงจัดตั้งโครงการสนับสนุนการอบรมให้กับทีมกู้ภัย โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัย โครงการเข้าร่วมระงับเหตุภัยพิบัติ โครงการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมทั้งมีกองเรือเจ็ทสกีช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วม