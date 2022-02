กสิกรไทย เปิดตัวโปรเจกต์ GO GREEN Together ผลักดัน GREEN Ecosystem ครบวงจร ธนาคารแรกในไทย

กสิกรไทยชวนคนไทยผนึกกำลังกู้วิกฤตโลกร้อน เปิดตัวโปรเจกต์ GO GREEN Together ผลักดัน GREEN Ecosystem ครบวงจรเป็นธนาคารแรกในไทย จัดให้ครบสินเชื่อพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ทั้งสินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ขับฟรี ผ่อน 0 บาท 90 วัน นอกจากนี้ มอบโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับสินเชื่อบ้านเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ และสินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์และสินเชื่อประหยัดพลังงานโดยสมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 ธนาคารฯ คาดหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ชวนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมและร่วมรักษ์โลกไปด้วยกัน และหลังจากนี้จะมีโครงการอื่นๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องเปิดเผยว่า ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่สถานการณ์ตอนนี้ใกล้ถึงจุดวิกฤต จากการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีส่วนทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่างๆ ถึงเวลาที่พวกเราต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและลงมือทำทันทีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยให้โลกของเราอยู่รอด ซึ่งภาวะโลกร้อนเป็นวิกฤตที่ตื่นตัวกันทั่วโลกหลายประเทศออกมาตรการเพื่อควบคุมเรื่องนี้ เช่น EU ประกาศหยุดจำหน่ายรถเครื่องยนต์สันดาป ในปี 2578 (ค.ศ. 2035) และเตรียมเก็บภาษีคาร์บอนสินค้านำเข้า ปี 2566 (ค.ศ.2023) อีกทั้งประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนก็ประกาศตั้งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2603 (ค.ศ.2060) และประเทศไทยก็มีการตื่นตัวเช่นกัน โดยรัฐบาลได้ประกาศ Net Zero ในปี 2608 (ค.ศ. 2065) และออกมาตราการพิเศษให้เงินอุดหนุนและลดภาษีนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในปี 2565-2568 (ค.ศ. 2022-2025)ธนาคารกสิกรไทยมีความเชื่อว่าเรื่องของการดำเนินงานอย่างยั่งยืนจะทำให้ธนาคาร ลูกค้า และประเทศอยู่รอดและเติบโตไปด้วยกัน ธนาคารฯ จึงมุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบเรื่องความยั่งยืนในมิติต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารฯ ทำมาอย่างยาวนานและทำต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นรับผิดชอบที่ตัวเองก่อนในการจัดการดำเนินงานต่างๆ ของธนาคารฯ เช่น อาคารประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวมวล การใช้รถยนต์ EV การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานนอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังสนับสนุนลูกค้า โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาให้ธนาคารฯ ได้สนับสนุนการเงินสีเขียว (Green Finance) รวม 65,200 ล้านบาท โดย 17,500 ล้านบาท เป็นการปล่อยสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ให้กลุ่มธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอีก 47,700 ล้านบาท เป็นการออกหุ้นกู้สีเขียว (Green Bond) และกองทุนรวมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Fund)ธนาคารฯ มุ่งหวังที่จะชวนคนไทยทุกคนร่วมสร้างสังคมสีเขียวไปด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวโครงการ GO GREEN Together ในวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นธนาคารแรกที่ช่วยเชื่อมต่อและผลักดันให้ประเทศไทยเกิด Green Ecosystem อย่างครบวงจร ประเดิมเปิดโครงการด้วยแคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO จัดให้ครบทั้งสินเชื่อพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ โดยธนาคารฯ เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดสินเชื่อ ดังนี้สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อในกลุ่ม BEV (Battery-Electric-Vehicle) วงเงินกู้สูงสุด 12 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี โปรโมชั่นพิเศษ ขับฟรี ผ่อน 0 บาท ระยะเวลา 90 วันทั้งการขอสินเชื่อเพื่อบ้านใหม่ รีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้ และสินเชื่อบ้านช่วยได้ โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนวงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าโครงการ ระยะเวลากู้สูงสุด 8 ปี และสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน วงเงินกู้สูงสุด 100% ของเงินลงทุน ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนนายกฤษณ์ กล่าวตอนท้ายว่า การเปิดตัวโครงการ GO GREEN Together ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ธนาคารอยากชวนทุกคนในสังคมไทยร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารฯ พร้อมสนับสนุนให้ Green Ecosystem เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เพื่อให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันทำให้เป้าหมายการเป็น Net Zero ของประเทศไทยเกิดขึ้นได้ แคมเปญนี้เป็นแค่การเริ่มต้น หลังจากนี้ธนาคารฯ จะมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกสิกรไทยไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมส่งมอบโลกที่ยั่งยืนต่อไป