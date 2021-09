นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน งาน Innovation Week Africa 2020 ที่โมรอคโค

สองผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้เป็นผลงานของนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ชั้นปีที่ 5 ประกอบด้วย “FunPlosion”- Smart Bathroom in the New Normal ! ได้รางวัลเหรียญทอง Youth Grand Prize , Youth Best Invention in the entire competition และ Master of Innovation และนวัตกรรม “Smart School Bag” ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Master of Innovationเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นวัตกรรมนี้เป็นผลงานของทุกคนที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.3 ที่มาของ FunPlosion เกิดจากเด็ก ๆ มักไม่อยากอาบน้ำตอนเช้า นวัตกรรมนี้จะช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำ ทำให้น้ำไม่อุ่นหรือร้อนเกินไป ช่วยให้การอาบน้ำมีความสนุกและสบาย ผ่อนคลายความเครียด สมองปลอดโปร่ง ช่วยให้คลายเครียดจากการเรียน และยังช่วยให้นอนหลับสบาย อีกด้วย การสร้างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าว นักเรียนใช้เวลากว่า 2 ปี ซึ่งประกอบด้วยแอปพลิเคชั่น และตัวเครื่อง ทุกคนช่วยกันคิดฟังก์ชั่น โดยมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งคว้าเหรียญเงินมาครอง ทั้งสามคนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่มารวมตัวกันสร้างนวัตกรรมที่มีที่มาจากเรื่องใกล้ตัวคือนักเรียนมักจะลืมว่าวางกระเป๋านักเรียนไว้ที่ไหน หลายครั้งก็หยิบกระเป๋านักเรียนผิด นวัตกรรมนี้จะมีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยค้นหากระเป๋านักเรียนที่หาย ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ที่เตือนว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหน รวมถึงมีหนังสือในกระเป๋าครบหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แอปพลิเคชั่นนี้ จัดตารางสอนได้ เพียงสแกน QR Code ที่หนังสือเรียน แอปพลิเคชั่นจะบอกได้ว่าหนังสืออยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ ที่บ้านความสำเร็จของนวัตกรตัวน้อยจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เกิดจากการได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนผ่านศูนย์นวัตกรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โดยมีอาจารย์จีรศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ประธานศูนย์นวัตกรรมฯ รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จในเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง