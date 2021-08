ไทยพาณิชย์ คว้า 2 รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมของประเทศไทย

กล่าวว่า การได้รับ 2 รางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ของธนาคารไทยพาณิชย์สะท้อนถึงความสามารถและวินัยในการบริหารธุรกิจด้านการเงิน อันส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติที่กำลังเผชิญอยู่ แม้สถานการณ์โดยรอบยังมีความยากลำบาก ธนาคารยังคงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อลูกค้า อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการผ่านดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงความต้องการทางการเงินได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รางวัลดังกล่าวได้นำความภาคภูมิใจมาสู่พนักงานของธนาคาร และเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกภาคส่วนและนักลงทุนอีกด้วยทั้งนี้ นิตยสาร Euromoney และนิตยสาร The Asset เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อและมีอิทธิพลต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารทั่วโลก สำหรับรางวัล The Euromoney Awards for Excellence จากนิตยสาร Euromoney ถือเป็นรางวัลในด้านการธนาคารและตลาดการเงิน รวมทั้งรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมที่มีให้เกือบ 100 ประเทศ โดยการมอบรางวัลดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี 1992 ขณะที่นิตยสาร The Asset เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือในตลาดการเงินและการลงทุนของเอเชีย โดยมีคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารเป็นผู้ตัดสิน