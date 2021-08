FTPI จัดสัมมนา “รู้ทัน PDPA” ยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือกับการประกาศใช้ พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ใน Virtual Seminar หัวข้อที่ครบถ้วนด้วยองค์ความรู้ และแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจในอนาคต ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่ผลักดันกฎหมาย PDPA ในประเทศไทย ร่วมกับการแบ่งปันประสบการณ์ตรงขององค์กรชั้นนำผู้ริเริ่มดำเนินการผลักดันการปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย PDPA ในองค์กรจนประสบความสำเร็จHighlights - PDPA ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป: จะตั้งรับหรือจะรุก? จับตามองผลกระทบในการดำเนินงานภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย PDPA ที่ภาคธุรกิจควรตระหนัก ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ คุณกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สองกูรูผู้ผลักดัน PDPA ในประเทศไทยLearn from the Best ทำ PDPA อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ? ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์ และบทเรียนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านประสบการณ์ตรงของเหล่าผู้บริหาร และ DPO จาก 4 องค์กรชั้นนำผู้บุกเบิก PDPA อาทิ Exim Bank ททท. IRPC เทสโก้ โลตัส เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ftpi.or.th/en/event/pdpa-executive