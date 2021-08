PMCU ช่วยโปรโมทร้านอาหาร “ย่านสยาม-สามย่าน” ช่วง Work From Home สู้วิกฤตโควิด

Work from homeสายกินกับแคมเปญ “Work from home นี้ไม่มีเหงาอีกต่อไป” พบกับความอร่อยฟินจาก ร้านดัง ร้านเด็ด เอาใจคน Work From Home พร้อมส่งแล้ววันนี้นอกจากเป็น Landmark ของสายแฟชั่น สายบิวตี้แล้ว สยามยังมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย ความมีเอกลักษณ์ ยกขบวนกันมาอีกหลายร้าน หลายแบรนด์ อาทิ• Nice Two Meat U สยามสแควร์ซอย 3 ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี คุณภาพพรีเมียม กับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สั่ง Delivery รับส่วนลดค่าส่งทันที 200 บาท เมื่อสั่งครบ 1,500 บาท รับบริการ Delivery LINE @nicetwomeatu โทร.02-252-9334• สวนผัก โอ้กะจู๋ สยามสแควร์ซอย 2 ปลูกผักเพราะรักแม่ เอาใจสาย Healthy ด้วยความสดของผักปลอดสารพิษและวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม กับโปรโมชั่นเมนูพิเศษฉลองวันแม่แห่งชาติ “รสมือแม่” พร้อมโปรโมชั่นคัดสรรเมนู ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับสมาชิก Member Club โอ้กะจู๋ รับบริการ Delivery : Line @OHKAJHU, โทร.062-309-4545• Chicken Club สยามสแควร์ ซอย 7 ไก่ทอดเกาหลีสุดฮิต ตามรอยซีรีย์ด้วยอาหารเกาหลีสไตล์คนชิค Chicken Club รับส่วนลดพิเศษ 15 % ทันทีเมื่อสั่งผ่าน Line official Chickenclub รับบริการ Delivery : LINE @chickenclubth, โทร. 02-073-9819• เจ๊แดง ส้มตำรสเด็ด อิ่มแซ่บ ส้มตำ สยามสแควร์ซอย 10 กับตำนานคอหมูย่างร้านดัง น้ำจิ้มสุดแซ่บ พิเศษชุด คอหมูย่างชุดใหญ่ ลดเหลือเพียง 299 บาท ! เมื่อสั่งผ่าน Grabfood เท่านั้น รับบริการ Delivery Line : @jaedangsamyan• ผัดไทยไฟทะลุ Master of Phad Thai แห่งสยามประเทศ สยามสแควร์ ซอย10 ผัดไทยสุดร้อนแรงรสชาติกำลังดีลงตัวแบบไม่ต้องปรุง รับส่วนลด30% เฉพาะที่ Grabfood รับบริการ Delivery โทร. 089-811-1888 Call center, Line official: @padthaifaitalu• รสโปรด อาหารไทยต้นตำรับ อร่อยจัดจ้านทุกเมนู สยามสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 พิเศษ ซื้อ 1แถม1 โปรโมรชั่นจานเดียวไม่เดียวดายอีกต่อไป เมื่อซื้อเมนูที่ร้านกำหนด แถมฟรี! ข้าวไข่ข้นมูลค่า 69 บาท รับบริการ Delivery โทร.061-149-6659ยังไม่หมด ยังมีเมนูเด็ดจากร้านดังอีกมากมาย อาทิ SEEFAH, Hongkong Noodle, โรงแรม Novotel Siamsquare, Shinkanzen sushi, Rosprod (รสโปรด), โคตรยำ, Red sun, Kin Donburi, Yuzu Omakase, Yuzu ramen, Sone (ซน), Tonoak (ร้านต้นโอ๊ก), Thai Thai Boat Noodles (ไทยไทย ก๋วยเตี๋ยวเรือ), ตำยั่ว ครกยักษ์ และ BADBQพร้อมกันนี้ที่” ยังมีไฮไลท์ร้านเด็ดระดับตำนานแห่งสามย่าน ที่ไม่ควรพลาดกับร้านที่ถูกปาก ถูกใจหลายๆคน อาทิ• ตุ้งแฉ่เตาถ่าน ร้านตั้งอยู่ระหว่างจุฬาฯ 16 กับ 18 ใช้เตาถ่านในการปรุงอาหาร ให้กลิ่นหอมของก้นกระทะทุกเมนู-สั่งอาหาร Delivery รับฟรีน้ำสมุนไพร และเมื่อ ซื้อสินค้าครบ 250 บาท รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรีทันที (1ท่าน/1สิทธิ์) รับบริการ Delivery โทร./ Line: 085-341-5294• เจ๊นา คิทเช่น ตลาดสามย่านชั้น 2 ซีฟู้ด ที่เดียวจบครบทุกเรื่องทะเล วัตถุดิบคัดแล้วคัดอีก ปรุงรสชาติด้วยสูตรพิเศษของร้าน กับโปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลดค่าส่ง 100 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท รับบริการ Delivery โทร. 08-4155-6005• กอล์ฟปาท่องโก๋ ตรงข้ามซอยจุฬาฯ 12 ถนนบรรทัดทอง ปลาท่องโก๋สูตรจากภาคใต้ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของครอบครัว ปาท่องโก๋จะมีความกรอบนอกนุ่มใน ไม่แข็ง ไม่เหนียว ไม่อมน้ำมัน ให้รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ กับโปรโมชั่น ซื้อปลาท่องโก๋ครบ 100 บาท รับฟรีทันที นมข้นหวาน 1 กระปุก รับบริการ Delivery โทร.08-9062-0741• บ้านคุณนพ ทายาท ตำนานก๋วยเตี๋ยวอร่อยย่านสยามสแควร์รสดีเด็ด ตั้งอยู่ริมถนนบรรทัดทอง ที่วันนี้ประยุกต์เนื้อวัวไทยให้พรีเมียมแบบไม่มีใครเคยทำ มีเมนูราเมงซี่โครงเนื้อตุ๋น เป็นเมนูเด่นประจำร้าน ริมถนนบรรทัดทองเยื้องอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เนื้อสไลซ์และอาบน้ำเนื้อลดราคาพิเศษกว่า 10 เมนู รับบริการ Delivery โทร.09-2595-5165นอกจากนี้ ยังมีเมนูเด็ดจานด่วนจาก Street food ชื่อดังสามย่านให้เลือกสั่งอีกมากมาย อาทิ เพ้งคั่วไก่ ราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่, ล้งเล้งลูกชิ้นปลา,ก๋วยเตี๋ยวเอี่ยมน้อย, ตั้งซุ่ยเฮงโภชนา, ถ้วยถังไอติม ,อ้วน-ผอม สเต็กสามย่าน ,ก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเด็ด, ข้าวขาหมูสามย่าน, เกาเหลาเลือดหมู ข้าวต้มปลา ดับเพลิง สามย่าน, ฌาบีบี เฮ้าส์, Burn Cheese หรือหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pmcu.co.th หรือ www.facebookpage Siam square & สวนหลวง-สามย่าน