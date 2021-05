วิวัฒนาการการรักษาโรคมะเร็ง - วิบัติมะเร็งในอดีตจนถึงความสำเร็จในการรักษา ณ ปัจจุบัน

นายแพทย์โทมัส โลดี้ แพทย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านการรักษามะเร็งแบบบูรณาการและผู้ร่วมทีมได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การรักษามะเร็งแบบทางเลือกแห่งใหม่ในกรุงเทพเป็นระยะเวลากว่า 50 ปีแล้วที่ ริชาร์ด นิกสัน ได้ประกาศสงครามกับโรคมะเร็ง ถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินเป็นจำนวนล้านล้านดอลล่าร์ไปกับการวิจัยก็ตาม แต่ตามสถิติแล้วเราก็ยังไม่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้ยาสมัยใหม่ได้ถูกพัฒนามาอย่างเหลือเชื่อนับตั้งแต่อดีต แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถมองข้ามตัวเลขคนไข้มะเร็งที่กำลังก้าวกระโดดจากทั่วโลกได้เลยจากการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในกลุ่มประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอณาจักร พบว่าประชากรโดยประมาณ 1 ใน 2 คน เป็นมะเร็ง ส่วนในสถิติระดับโลกจะพบคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งจำนวน 1 ต่อประชากร 6 คนสำนักงานสำรวจโรคมะเร็ง The International Agency for Research on Cancer (IARC) คาดการ์ณว่าภายในปี 2030 จำนวนประชากรที่เป็นมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 69% นับจากปี 2008 ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นถึง 72%การคาดการณ์เหล่านี้กำลังส่งสัญญาณเตือนและเรียกร้องให้มีการรักษาอย่างเห็นผลและลดจำนวนการสูญเสียลง แต่หากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป โดยที่เราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาและป้องกันมะเร็งแล้ว ระบบการรักษามะเร็งแบบเดิมๆก็ยังคงอยู่ต่อไปโครงการศึกษาและประมาณการณ์โรคมะเร็ง Globocanเผยให้เห็นว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 500 รายต่อวันและเสียชีวิตเกือบ 350 รายต่อวันเลยทีเดียวปัญหาจะลุกลามขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าพื้นที่อื่นๆของโลก โดยผู้เชียวชาญหลายท่านได้ลงความเห็นพ้องไปในทางเดียวกันคือ สาเหตุหลักเกิดจากการใช้ชีวิตตามโลกตะวันตกในขณะที่การแพทย์สมัยใหม่ช่วยให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นและช่วยรักษาอาการฉุกเฉินต่างๆอย่างไร้ข้อโต้แย้ง แต่ในทางกลับกัน ก็ยังไร้ซึ่งแนวทางในการป้องโรคและช่วยเหลือคนไข้ที่เจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังให้กลับมามีสุขภาพที่ดีได้เดวิด เอกัส หัวหน้าศูนย์มะเร็งของมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย เวสไซด์ อธิบายว่า "อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในระยะเวลา 50 ปี ยังคงเหมือนเดิม เราเอาชนะโรคมะเร็งได้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับมะเร็งได้เลย"หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า "กันไว้ดีกว่าแก้" การส่งสัญญาณเตือนขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ว่าเราควรจะพัฒนาวิธีการป้องกันและลดอัตราการกลับมาของมะเร็งหรือไม่ ก็ยังคงเป็นคำถามอยู่แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่น่าเสียดายว่า ณ ตอนนี้ คำว่าการป้องกันอาจจะสายไปสำหรับคนจำนวนนับล้าน ที่กำลังทนทุกข์กับโรคมะเร็งในประเทศไทย ดังนั้นสถิติเหล่านี้จึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรักษาแบบสัมฤทธิ์ผลและไม่ทำลายสุขภาพของผู้ป่วยในเวลาเดียวกันนี่จึงเป็นภารกิจบรรเทาทุกข์ที่นำพาให้นายแพทย์โทมัส โลดี้ อุทิศเวลาทั้งหมดในชีวิตของเขาศึกษาโรคมะเร็งและพัฒนาวิธีรักษามะเร็งแบบองค์รวม จากประสบการณ์มากกว่า 35 ปีของนายแพทย์โลดี้ ทำให้เขา ทีมแพทย์ และทีมงานชาวไทย ตัดสินใจลงรากฐานของการรักษามะเร็งไว้ที่นี่นายแพทย์โทมัส โลดี้ จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ในปี คศ.1985 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นทั้งแพทย์เฉพาะทาง (MD) และแพทย์ทางเลือกหรือโฮมิโอพาธีย์ (MDH) ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานายแพทย์โลดี้ได้พัฒนาแนวทางการรักษาของเขาให้เป็นแบบบูรณาการมากขึ้น โดยยึดหลักคนไข้เป็นศูนย์กลาง ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน การรักษาแบบทางเลือกและการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในตลอดระยะเวลาการศึกษาและพัฒนานี้ นายแพทย์โลดี้ทำให้เป็นที่รับรู้ว่าโรคมะเร็งมีต้นกำเนิดจากลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ใช่โรคที่ได้รับจากกรรมพันธุ์แต่อย่างใด การรักษาของนายแพทย์โลดี้จะไม่ใช่การตั้งเป้าฆ่าเซลล์มะเร็งเพียงอย่างเดียวแต่จะรักษาแบบอ่อนโยนต่อร่างกาย โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ1.หยุดก่อมะเร็งโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงชีวเคมีในร่างกาย เพื่อไม่ให้เซลล์มะเร็งมีชีวิตรอดอยู่ได้2.กำจัดเซลล์มะเร็งพุ่งเป้าและกำจัดไปที่เซลล์มะเร็งเพียงอย่างเดียว ด้วยวิธีการรักษาที่ไม่ทำลายอวัยวะข้างเคียงและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย3.กระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอโดยใช้วิธีที่ล้ำหน้าและเปปไทด์นายแพทย์โลดี้นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในการรักษาเฉพาะทางด้านนี้ โดยท่านได้จัดตั้งศูนย์รักษามะเร็งแห่งแรกๆ ของโลกที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริการเมื่อปี คศ.2000 และก่อตั้งคลินิกรักษามะเร็ง โอเอซิส ออฟ ฮีลลิ่ง (Oasis of Healing) ที่อริโซนาในปี คศ.2006 โดยยังคงดำเนินกิจการอยู่จนถึงทุกวันนี้ มีคนไข้ที่รักษาหายจากที่นี่และผลงานการรักษาจำนวนมาก จนในปี คศ.2012 นายแพทย์โลดี้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยและร่วมก่อตั้งคลินิกโด่งดังจำนวน 3 แห่งด้วยกันณ ปัจจุบันนี้ นายแพทย์โลดี้ได้ก่อตั้งศูนย์รักษามะเร็งแห่งใหม่ที่กรุงเทพและภูเก็ต ชื่อว่าโอเอซิส อินเตอร์แนชั่นนัล (Oasis International ) โดยตั้งเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการรักษาเฉกเช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาและจะเปิดให้บริการภายในปีนี้ ศูนย์รักษาแห่งใหม่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการเทรนนิ่งพนักงานจากทั่วทุกมุมโลกโดยนายแพทย์โลดี้นายแพทย์โลดี้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่และตั้งเป้าหมายอันชัดเจน ที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการรักษามะเร็งแบบบูรณาการของโลก และเปิดทางการรักษาโรคมะเร็งที่ยังควบคุมไม่อยู่ ณ ตอนนี้ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : contact@oasis.international(บทความประชาสัมพันธ์)