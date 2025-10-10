Review: Everybody's Golf Hot Shots

แนวเกม สปอร์ตปาร์ตี้
แพลตฟอร์ม PS5, Switch, PC
เรตเกม PEGI: 3 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป
เกมกีฬาหวดลูกสุดน่ารักหัวใจอิ่มฟูหวนกลับมาอีกครั้งหลังห่างหายไปนาน พร้อมพกพาความท้าทายในแบบเข้าถึงง่ายมาเสิร์ฟแฟนๆอีกตามเคย
Everybody's Golf หนึ่งในแฟรนไชส์เกมตีกอล์ฟระดับตำนานของค่าย โซนี่ ที่โดนปล่อยทิ้งร้างไม่มีภาคใหม่ออกมาให้เล่นกันนานถึง 8 ปี บัดนี้มันได้ถือกำเนิดใหม่ภายใต้การดูแลของค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง บันไดนัมโค ซึ่งถึงแม้ว่าทีมพัฒนาจะเปลี่ยนหน้าไปกระบวนการหลายสิ่งหลายอย่างถูกโอนถ่ายโยกย้ายไปมากสักแค่ไหน แต่จิตวิญญาณภายในของตัวเกมนั้นมันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยสักนิด
สิ่งที่ตัวเกมยังคงอนุรักษ์ไว้นั่นคือ ระบบกลไกการกดปุ่มสามครั้งเพื่อตีลูกสุดคลาสสิกของซีรีส์ (3 Click System) ครั้งแรกเป็นการกดเพื่อเริ่มวงสวิง กดครั้งที่สองเพื่อกำหนดแรงตี และครั้งสุดท้ายจะเป็นตัวชี้วัดความแม่นยำ หากเรากะจังหวะกดสามครั้งได้แบบตรงเป๊ะพอดีเพอร์เฟกต์ ลูกกอล์ฟที่พุ่งออกไปก็มีสิทธิ์สูงที่จะร่วงตกบนแฟร์เวย์ ลงพื้นกรีนนุ่มๆ หรือดวงดีหน่อยอาจลงหลุมโฮลอินวันไปเลยก็เคยมีให้เห็น แน่นอนว่ามันยังมีลูกเล่นพาวเวอร์ช็อต ไฟลุก สายรุ้งฟรุ้งฟริ้ง และอะไรอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องเรียนรู้ แต่ถ้าพื้นฐานการกดปุ่มสามครั้งของคุณนั้นแน่นแม่นยำสม่ำเสมอ ยังไงก็สามารถผ่านฉลุยได้ทุกอุปสรรคคอนเทนต์ภายในเกม
เวลาเจอสนามที่มีอุปสรรคคั่นกลางระหว่างตัวเรากับหลุมเช่นแนวต้นไม้ ผู้เล่นสามารถตีลูกกอล์ฟแบบปั่นไซด์โค้งเพื่ออ้อมสิ่งกีดขวางเหล่านั้นได้โดยการเลือกตำแหน่งจุดตีลูกให้ถูกต้องเหมาะสม หากต้องการให้ลูกเลี้ยวโค้งออกขวาก็ต้องเลื่อนจุดตีไปทางซ้าย และกลับกันกรณีที่เราเลื่อนจุดตีเยื้องไปทางขวาลูกก็จะพุ่งโค้งออกซ้าย ในขณะเดียวกันเรายังสามารถเลือกตีด้านบนเพื่อใส่ท็อปสปินให้ลูกพุ่งไกลไปข้างหน้ากินระยะทางมากกว่าปกติหรือเลือกตีด้านล่างเพื่อใส่อันเดอร์สปินให้ลูกยกสูงตกพื้นแล้วกลิ้งถอยหลังได้ ซึ่งสิ่งต่างๆพวกนี้ล้วนเป็นเทคนิคเบสิคที่เหล่านักกอล์ฟเขารู้กันดีอยู่แล้ว แต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ไม่ต้องหวั่นวิตกไปเพราะตัวเกมมีโหมด Tutorial ที่สอนทุกอย่างแบบหมดเปลือกเรียนจบครบทุกหลักสูตรคุณจะเล่นกอล์ฟเป็นทันที
ด้านคุณภาพกราฟิกหากนำไปเปรียบเทียบกับตัวเกมภาคก่อนอย่าง Everybody's Golf ที่เคยทำลงเครื่อง PS4 เมื่อปี 2017 คงต้องเรียนตามตรงว่าผลงานภาคใหม่ในปี 2025 นี้มันมีพัฒนาการแบบถอยหลังลงคลองอย่างเห็นได้ชัด ยังไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า เอาแค่ต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บนพื้นแฟร์เวย์ก็สังเกตได้เลยว่ารายละเอียดพื้นผิวมันดร็อปลงอย่างน่าใจหาย สาเหตุที่กลายเป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความพยายามเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นให้มากที่สุดบนทุกแพลตฟอร์มทั้งคอนโซล พีซี รวมถึงเครื่องเล่นสเปคต่ำอย่างนินเทนโดสวิตช์ นั่นจึงฉุดกราฟิกโดยรวมของเกมให้ต่ำลงไปด้วย เหลือเพียงแค่ความน่ารักสดใสกวนโอ๊ยของตัวละครเท่านั้นที่พอบรรเทาฮีลใจเรามิให้จิตตกมากไปกว่านี้
โหมดการเล่นหลักๆจะอยู่ตรง World Tour โหมดแคมเปญที่ให้เราสวมบทนักกอล์ฟหน้าใหม่ผู้ต้องออกรอบท้าแข่งขันกับตัวละครอื่นไปเรื่อยๆ พร้อมกับสอดแทรกเนื้อเรื่องแบบเบาสมองชวนผ่อนคลาย โดยคู่ต่อสู้ของเราแทบจะอยู่ในระดับ Beginner ไม่ได้โหดเก่งกาจอะไรมากมาย ขนาดตัวเราหวดวืดตีพลาดหลุดออกนอกสนามไปไกลจนได้ดับเบิ้ลโบกี้ AI คู่แข่งยังทำผลงานได้ย่ำแย่สกอร์ต่ำกว่าเราเลย
อีกหนึ่งโหมดการเล่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือ Wacky Golf โหมดใหม่สดซิงที่แปลกประหลาดผิดเพี้ยนสมตามชื่อของมัน เพราะฉีกทุกกฎกติกาตีกอล์ฟแบบดั้งเดิม เพิ่มเติมอุปสรรคใหม่ๆเข้ามาในสนาม รวมถึงใส่เอฟเฟกต์พิเศษต่างๆให้กับลูกกอล์ฟ เล่นไปลุ้นไปราวกับอยู่ในเกมสงครามต่อสู้เซอร์ไววอล เหมาะยิ่งนักสำหรับคนที่กำลังเบื่อๆแล้วอยากมองหาสีสันความท้าทายใหม่ๆในชีวิต
สำหรับโหมดมัลติเพลเยอร์ในเกมนี้จะรองรับผู้เล่นออกรอบได้มากสูงสุด 4 คนพร้อมกัน โดยใช้คอนโทรลเลอร์เพียงตัวเดียวแล้วหมุนเวียนยื่นส่งต่อไปให้ทีละคนจนครบตามลำดับระยะห่างระหว่างลูกกับหลุม ซึ่งจะมีกฎกติกาการแข่งขันที่หลากหลายคล้ายกับตอนนั่งเล่นคนเดียวเลย ส่วนโหมดออนไลน์นั้นต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงที่เราไม่สามารถอธิบายให้ความเห็นลงในบทความรีวิวนี้ได้ เนื่องจากตั้งแต่เล่นมายังไม่เจอใครออนฯ ไม่มีใครสร้างห้องให้เราเข้าไปแจมเล่นด้วยเลยสักราย มันช่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหัวใจจนต้องกวักมือเรียกคนข้างๆมานั่งเล่นเป็นเพื่อนด้วยกันแทน
"Everybody's Golf Hot Shots มันไม่ใช่การยกระดับอัพเกรดสำหรับแฟรนไชส์ เป็นแค่เพียงการรักษามาตรฐานของเดิมเอาไว้ แถมบางจุดอาจทำได้แย่กว่าภาคเก่าก่อนเมื่อ 8 ปีที่แล้วเสียด้วยซ้ำ ขุมพลังรวมถึงลูกเล่นเฉพาะของเครื่องคอนโซลก็ไม่ดึงเอามาใช้ประโยชน์ จะคอนโซลสเปคสูงหรือเครื่องพกพาสเปคต่ำต่างภาพแย่โหลดนานพอๆกัน ดังนั้นเราจึงมองเห็นคุณค่าของมันเพียงด้านเดียว นั่นคือการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นบนแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก เพลย์สเตชัน ได้สัมผัสซีรีส์เกมกอล์ฟนี้เป็นครั้งแรก ส่วนข้อดีด้านอื่นๆนั้นเราหาไม่เจอเลยจริงๆ"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|6
|เสียง
|7
|โหมดออนไลน์
|5
|ความคิดสร้างสรรค์
|7
|ภาพรวม
|6.4
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
