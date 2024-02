อาร์พีจีจับปีศาจ "Shin Megami Tensei V: Vengeance" ลงทุกแพลตฟอร์ม มิ.ย.นี้

เดิมที ตัวเกม Shin Megami Tensei V ก็เคยวางจำหน่ายเฉพาะเครื่องนินเทนโดสวิตช์ตั้งแต่ปี 2021 และทำยอดขายได้มากกว่า 1 ล้านชุด ส่วนครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มเนื้อหาขนานใหญ่ลงครบทั้งคอนโซล PS4, PS5,สวิตช์, Xbox One, Xbox Series X|S, PC วินโดวส์และร้าน Steamเรื่องราวในภาคใหม่จะมีให้เลือกระหว่างเส้นทาง Canon of Creation ตามต้นฉบับเดิมและเส้นทางแยก Canon of Vengeance เพิ่มมาหลังเล่นไปถึงจุดหนึ่ง แต่ละสายมีความยาวประมาณ 80 ชั่วโมงรวมหมดมากถึง 160 ชั่วโมง พร้อมปรับปรุงในด้านอื่นทั้งระบบการต่อสู้และสำรวจฉากลักษณะของเกมจะเป็นแนว RPG ต่อสู้ใส่คำสั่ง มีจุดเด่นคือการเจรจาดึงเหล่าศัตรูปีศาจมาเป็นพรรคพวกให้ฝึกฝนและผสมกันสร้างตัวใหม่ ใช้สกิลหลากหลายเล็งโจมตีจุดอ่อนสร้างความได้เปรียบ โดยภาค Vengeance จะมีหน้าใหม่กว่า 40 ตัวและเพิ่มท่าพิเศษเฉพาะเรียกว่า Unique Skill ให้กับทุกตัวการวางจำหน่ายจะมีทางเลือกชุดปกติและ Digital Deluxe Edition เพิ่มคอนเทนท์เควสต์เสริมและ DLC ตัวช่วยฟาร์มของต่างๆ เล่นง่ายขึ้น อีกทั้งผู้สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับไอเทมในเกม Sacred Treasures Set เอาไว้ใช้ในการต่อสู้ด้วยสำหรับคนที่เคยเล่นภาคต้นฉบับบนสวิตช์มาก่อน เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลเซฟบนบัญชีนินเทนโดจะสามารถนำปีศาจที่เคยบันทึกไว้มาลงภาค Vengeance ได้ถึง 3 ตัวเป็นโบนัสอีกอย่างหนึ่งเฉพาะเครื่อง