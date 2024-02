"Zenless Zone Zero" ยืนยันเปิดให้เล่นบน PlayStation 5 แน่นอน!

"Zenless Zone Zero" เป็นเกมแอ็กชัน RPG แนวแฟนตาซีในเมืองใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดย HoYoverse ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวของอารยธรรมร่วมสมัยที่ถูกทำลายจนสิ้นซากโดยภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่ชื่อว่า "Hollow" ในมหันตภัยอันร้ายแรงนี้ New Eridu สถานที่ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และทรัพยากรในการต่อต้านภัยพิบัติจาก Hollow ก็ได้ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้กับโชคชะตา และค่อย ๆ กลายเป็นแสงสว่างสุดท้ายของอารยธรรมยุคใหม่ ภายในเกม ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "Proxy" อาชีพพิเศษที่คอยนำผู้คนเข้าไปสำรวจใน Hollow ก้าวสู่การผจญภัยไปพร้อมกับเหล่าคู่หู ท้าทายศัตรูสุดแกร่งที่ไม่รู้จัก และเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ New Eriduในระหว่างการถ่ายทอดสด PlayStation State of Play ล่าสุด ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ของเกม Zenless Zone Zero ที่ยืนยันว่าเวอร์ชั่น PlayStation 5 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยในตัวอย่างได้เผยโฉมตัวละครมากมาย รวมถึงเมือง New Eridu ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหม่ ผู้ชมจะได้เห็นการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นระหว่างเอเจนท์กับศัตรูใน Hollow ก่อนจะสรุปตัวอย่างโดย "เบลล์" หนึ่งในตัวละครหลักที่เป็นผู้นำทางผู้เล่นเข้าสู่ Hollow"Zenless Zone Zero" จะเปิดให้เล่นฟรีบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PC และบนมือถือทั้งในระบบ iOS และ Android สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/ และ X: @ZZZ_EN