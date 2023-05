กางโรดแมป! "Overwatch 2" สตอรี่โหมดมาซีซั่น 6 แบบไม่ตรงปก

เนื้อหาคอนเทนต์ Story Missions ที่หลายคนรอคอยจะถูกอัปเดตเข้ามาสู่เกม Overwatch 2 ในช่วงซีซั่น 6

(หากนับเวลาจากซีซั่นปัจจุบัน ก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆกลางเดือนสิงหาคมปี 2023)

#Overwatch2: A Look Ahead ✨



Join us as we share more details about everything we have planned for 2023, including new events, PvE, new Heroes, new maps, & more.



👀 https://t.co/FEyTC2p7eL pic.twitter.com/lGd1uABbfN— Overwatch (@PlayOverwatch) May 16, 2023