เกมหนีตาย "Dragon Ball: The Breakers" วางขายตุลาคมนี้

เกมใหม่นี้เคยมีข่าวเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี 2021 พัฒนาโดยสตูดิโอย่อย Dimps ทำลงคอนโซล PS4 นินเทนโดสวิตช์ Xbox One และ PC ร้าน Steam เคยมีการเปิดทดสอบไปบ้างแล้วแบบวงจำกัดรูปแบบของ Dragon Ball: The Breakers จะเป็นแนวเล่นหลายคนออนไลน์แบบอสมมาตร แบ่งฝั่งเป็นคนหนีตายและผู้ไล่ล่าตามจับมีฉากอยู่ในแผนที่ปิดขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายกับ Dead by Daylightหากอยู่ฝั่งคนหนีตาย ผู้เล่นจะต้องหลบซ่อน หาของในฉากมาช่วยถ่วงเวลา หรือใช้พาหนะเคลื่อนที่เร็ว มีเป้าหมายคือเครื่องซูเปอร์ไทม์แมชชีนที่จะพาออกจากมิติ สามารถวางแผนร่วมมือกันหรือจะเล่นแบบตัวใครตัวมันก็ได้อีกด้านหนึ่ง ฝั่งผู้ไล่ล่า Raider จะสวมบทตัวละครดังอย่างเช่นเซลล์ จอมมารบู หรือฟรีซเซอร์ ตามจับคนหนีตาย เริ่มต้นจากสภาพที่พลังไม่สูงมากค่อยๆ พัฒนาขึ้นไประหว่างเกม เข้าถึงสกิลใหม่อย่างเช่นทำลายฉากบีบพื้นที่นอกจากนี้ ผู้เล่นทั้งสองฝั่งจะมีการปลดล็อกทักษะและชุดสกินใหม่ๆ ไปตามลำดับเพื่อสร้างสไตล์การเล่นเฉพาะของตนเอง นับรวมอยู่โลกเดียวกับเกม Dragon Ball Xenoverse 2 ใช้เซฟข้อมูลเชื่อมโยงกันได้