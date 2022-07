ผจญภัยท่องโลกโจรสลัด! "Skull and Bones" วางจำหน่าย 8 พ.ย.นี้

ในเกม "Skull and Bones" ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางสู่โลกแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งราชาโจรสลัด โดยเริ่มตั้งแต่การรับงาน เก็บรวบรวมทรัพยากร สำรวจเส้นทางเดินเรือเพื่อวางแผนปล้นสินค้า จนถึงเข้าร่วมสงครามยุทธนาวี ปลดล็อครางวัลและไอเทมเพื่อปรับแต่งตัวละครและเรือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผู้เล่นสามารถรวมทีมกับเพื่อนอีก 2 คนเข้าเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์ เพื่อเริ่มต้นการผจญภัยในท้องทะเลไปด้วยกัน หรือหากต้องการความท้าทายก็สามารถเปิดโหมด PVP เพื่อทดสอบฝีมือกับผู้เล่นด้วยกันว่าใครคือสุดยอดโจรสลัดตัวจริง"Skull and Bones" จะวางจำหน่ายในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ โดยแบ่งเป็นสองเวอร์ชั่นคือสแตนดาร์ดและพรีเมียม ซึ่งเวอร์ชั่นพรีเมียมจะมีคอนเทนต์เพิ่มเติม ได้แก่ ภารกิจพิเศษ2 ภารกิจ, ไอเทมตกแต่งกัปตันและเรือ, ดิจิทัลอาร์ตบุค, ดิจิทัลซาวด์แทร็ค และโทเคน "Smuggler Pass"สำหรับผู้ที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดหรือพรีเมียม จะได้รับไอเทม Highness of the High Sea Pack ซึ่งประกอบไปด้วย Notoriety Garb Captain Outfit และ Coronation Firework ฟรีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Skull and Bones ได้ที่ skullandbonesgame.com , แฟนเพจ Skull and Bones Instagram: skullandbonesgame และ Twitter: @skullnbonesgame