กล้าจีบมั้ย? "Hooked on You" เกมเดตกับฆาตกร Dead by Daylight เปิดตัวบน Steam

ในเกม "Hooked on You" ผู้เล่นจะตื่นขึ้นมาบนเกาะที่ไม่รู้จัก และต้องใช้ชีวิตอยู่กับเหล่าฆาตกรจาก Dead by Daylight ประกอบด้วย Trapper, Wraith, Huntress และ Spirit ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกจีบได้โดยการเปิดบทสนทนา สร้างความสัมพันธ์ เลือกตัวเลือกเพื่อเพิ่มระดับความชอบ รวมถึงเล่นมินิเกมสร้างความประทับใจให้กับเหล่าฆาตกร"Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim" พัฒนาโดยสตูดิโอ Psyop ที่เคยมีผลงานสร้างเกมจีบผู้พันแซนเดอร์ส "I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator" มาก่อน โดยเกม Hooked on You ได้รับลิขสิทธิ์จาก Behaviour Interactive ผู้พัฒนาเกม Dead by Daylight อย่างเป็นทางการ โดยเปิดให้กด Wishlist ใน Steam แล้ววันนี้