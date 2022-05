เกมยิง "Call of Duty: Modern Warfare 2" เปิดศึก 28 ตุลาคม

ก่อนหน้านี้ ทางค่ายก็ประกาศเปิดตัวเกมครั้งแรก ในช่วงปลายเดือนเมษายนโดยโชว์แค่โลโก้ ระบุว่าเป็นผลงานของสตูดิโอ Infinity Ward เจ้าเดิมและยังไม่ยืนยันว่าจะลงแพลตฟอร์มใดบ้างการอัพเดตรอบใหม่ก็มีการประกาศวันจำหน่าย 28 ตุลาคม มาพร้อมวีดีโอนำเสนอภาพศิลป์หน่วยรบพิเศษ Task Force 141 ซึ่งใช้โดรนบินถ่ายจากท่าเรือ Port of Long Beach สร้างออกมาขนาดมหึมาถึง 9 หมื่นตารางฟุตตัวละครที่เผยโฉมมาก็ได้แก่ ผู้กอง John Price, จ่าสิบ Kyle "Gaz" Garrick, จ่าสิบ "Soap" MacTavish, หมาป่าเดียวดาย Simon "Ghost" Riley และผู้พัน Alejandro Vargas แห่งกองกำลังพิเศษเม็กซิกันเกมใหม่นี้จะนับเป็นภาคหลักของ Call of Duty ประจำปี เนื้อหาต่อเนื่องจาก Modern Warfare ฉบับรีบูทใหม่ปี 2019 และจะไม่ใช่การรีเมกภาคเก่า Modern Warfare 2 ชื่อเหมือนกันที่เตยวางจำหน่ายไปนานตั้งแต่ปี 2009ปัจจุบัน ค่ายแอคติวิชันก็อยู่ระหว่างกระบวนการย้ายไปอยู่ใต้สังกัดไมโครซอฟต์เจ้าของคอนโซล Xbox แต่ก็มีการยืนยันแล้วว่าเกมซีรีส์ Call of Duty จะลงคอนโซล PS5 คู่แข่งต่อในอนาคต ไม่หักดิบเอามาผูกขาดไว้เอง