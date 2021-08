เกมวางแผน "The Lord of the Rings: Rise to War" เปิดโหลดสมาร์ตโฟน 23 ก.ย.

เกมใหม่นี้เป็นการสร้างโดยร่วมมือกับค่ายวอร์เนอร์บราเธอร์ อิงหน้าตาตัวละครและงานออกแบบต่างๆ มาจากเวอร์ชันภาพยนตร์ และเคยมีการเปิดทดสอบโคลสเบต้าจำกัดวงไปแล้วในบางภูมิภาคเรื่องราวของ Rise to War จะเริ่มจากแหวนเอกธำมรงค์ที่ปรากฎขึ้นมาในปราสาทร้าง Dol Guldur พร้อมจะมอบพลังให้ผู้ถือสามารถยึดครองมิดเดิลเอิร์ธได้ ล่อลวงกองกำลังจากหลายฝ่ายเข้ามาทำสงครามแย่งชิงกันผู้เล่นจะได้รับบทผู้นำสร้างกองทัพของตนเองขึ้นมา มีหน่วยทหารหลากประเภททั้งพลหอก มือธนู อัศวิน ไปจนถึงเหล่าอสูรกาย สิ่งปลูกสร้างเอาไว้ใช้งานสนับสนุนหลายๆ ด้าน รวมถึงเหล่าตัวละครดังจากในเรื่องมาช่วยรบด้วยนอกจากนี้ ตัวเกมจะมีการขยายดินแดนเก็บรวบรวมทรัพยากรเพิ่ม ต้องสร้างกลุ่มพันธมิตรร่วมกับผู้เล่นอื่นเพื่อโจมตีหรือป้องกันเขตพื้นที่เป็นองค์ประกอบการเล่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งThe Lord of the Rings: Rise to War จะเปิดโหลดทั้ง ระบบ iOS แอนดรอยด์ร้าน Google Play และ Galaxy Store สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้