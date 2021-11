ข่าวจริง! จ.สระบุรี เปิดให้ประชาชน walk in ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

วันนี้ (4 พ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง จ.สระบุรี เปิดให้ประชาชน walk in ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดฉีดวัคซีนใกล้บ้าน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงจังหวัดสระบุรีเชิญชวนประชาชนภายในจังหวัด เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ walk in ณ จุดฉีดวัคซีนใกล้บ้าน– เข็มที่ 1 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ walk in ฉีดวัคซีนสูตร ซิโนแวค เข็ม 1 + แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2– เข็มที่ 2 ผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระบุรี ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 จากนอกจังหวัดสระบุรี walk in ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2– เข็มที่ 3 ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ทั้งในและนอกจังหวัดสระบุรี walk in ฉีดวัคซีนกระตุ้น แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3ทั้งนี้ ผู้ที่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามวัน เวลา สถานที่นัดหมายเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และสำหรับผู้ที่ประสงค์ฉีดเข็ม 2 หรือกระตุ้นเข็ม 3 walk in กรุณาเตรียมบัตรประชาชน และบัตรนัดการฉีดวัคซีน ไปแสดง ณ จุดฉีดวัคซีนด้วยและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ewt/saraburi_web/main.php?filename=index หรือเฟซบุ๊ก ‘สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี’ หรือโทร. 036-211015หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี