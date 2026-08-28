ผมอึดกว่าที่คิด! “ต่อ ธนภพ” ไม่สน HYROX อยากลองสนาม “Spartan Race” ลั่นโหดและลุยกว่า

“ต่อ ธนภพ” ซุ่มฟิตร่างกายอย่างหนักเตรียมรับบทโกโบริ พร้อมเปิดใจไม่สนใจลงแข่ง HYROX เพราะอยากลุย Spartan Race ที่โหดและท้าทายกว่า
พระเอกหนุ่มมากฝีมือ “ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร” ออกมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้ที่เจ้าตัวย้ำว่าเรียบง่ายที่สุด แต่กำลังซุ่มซ้อมเตรียมความพร้อมอย่างหนักเพื่อรับบทบาทสำคัญอย่าง “โกโบริ” งานนี้ทำเอาแฟนๆ รอลุ้นลุคใหม่กันอย่างจดจ่อ นอกจากนี้เจ้าตัวได้เปิดใจ ไม่คิดลงแข่ง HYROX เพราะวนลูป อยากลองสิ่งที่โหดและลุยกว่า
“ช่วงนี้ไม่มีอะไรพิเศษ ปกติที่สุด ช่วงนี้เตรียมตัวเป็นโกโบริ ผมก็จะบริหารกล้ามหลังเป็นพิเศษ ได้เจอคนนึงมาเขาบอกใช้กล้ามหลังเยอะ ช่วงนี้ก็เลยดึงสะบักรัวๆ เลย เป็นการดึงด้วยอุปกรณ์บางอย่าง มันหนักกว่าเวท เป็นการเล่นกีฬาชนิดหนึ่ง เราไม่เคยมีในสิ่งเหล่านี้มาก่อน ก็อยากทำให้ดี ก็เลยไม่ค่อยอยากพูดก่อน ผมไม่มีอะไรให้โชว์ครับ”
บอกคนเห็นหุ่นหมดแล้ว ไม่มีอะไรให้โชว์
“คนเคยเห็นหุ่นผมกันหมดแล้วไม่มีอะไรให้โชว์หรอก ผมไม่ได้หุ่นดีขนาดนั้นครับผม ซิกแพ็กก็มีปกติเหมือนชาวบ้านเลย”
ไม่สนแข่ง HYROX แต่อยากลองแข่งวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก ลั่นโหดกว่า ลุยกว่า
“ไม่เลยครับ ผมไม่มีความสนใจจะลงแข่งเลย แต่มีสนามนึงที่ผมเห็นเพื่อนผมเล่น ชื่อ Spartan Race (สปาร์ตัน เรซ - การแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก ที่ผสมผสานการวิ่งเข้ากับการปีนป่าย ข้ามกำแพง คลานลวดหนาม และยกของหนัก เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ) อันนี้อยากไป ผมเห็นเพื่อนลงรูปไป แล้วเลยทักไปว่าไม่ชวนเลย น่าไป มันมีหลายด่าน มันโหดกว่า ลุยกว่า มันดูได้เล่น ได้แอดเวนเจอร์กว่า ไม่ใช่การทำลูปไปเรื่อยๆ ผมไม่ได้อยากไปแข่งกับตัวเอง ผมอยากไปเล่นกับเพื่อนเฉยๆ ไปเล่นให้มันจบก็พา ถ้าไม่จบก็แค่หัวเราะกับเพื่อน
ถามว่าชอบลุยๆ ไหม หลักๆ คือชอบอยู่บ้าน (ปีหน้าลง?) ผมยังไม่รู้ว่าผมจะพร้อมเมื่อไหร่ จริงๆ ผมออกกำลังกายทุกวันนะ ถ้าผมเลิกงานเร็ว ไม่ได้ออกจากบ้านก็จะออกทุกวัน ผมออกกำลังกายถี่นะ ผมอึดกว่าที่ทุกคนคิด แต่ผมไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองไปทางนั้น ชุดเรามันก็ไม่พร้อมด้วย เวลาผมออกกำลังกายผมไม่ได้ใส่ชุดออกำลังกายอย่างที่ทุกคนคิด ผมไม่ใช่สายออปชั่น
ถามว่าถอดเสื้อเล่นก็โพสต์ได้ หนักกว่านั้นแล้วกันครับ ผมไม่ได้โกหกนะ ผมพูดเรื่องจริง ผมจะออกกำลังกายที่บ้านเท่านั้นครับ เพราะผมมียูนิฟอร์มแบบเดียวในการเล่น”