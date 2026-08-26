เปิดตัวภ.“ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ” อย่างเป็นทางการ ครบรส ลุ้น หลอน ระทึก !!จนหัวใจแทบหยุดเต้น พร้อมชมได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์

“ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ Midnight Incense” ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและรับชมภาพยนตร์ อย่างเป็นทางการ ณ KANTANA VIRTUAL PRODUCTION STUDIO โดยภาพยนตร์เรื่องนี้กระแสแรงแซงทางโค้งในโลกโซเชียลตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ กำกับการแสดงโดย “แก๊ปเปอร์-วรฤทธิ์ นิลกลม”
สำหรับภาพยนตร์ “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ Midnight Incense” มีนักแสดงนำของเรื่องอย่าง “ซินเซียร์ -สาธิดา ศรีพรหมมา,พี -เอกภพ ต๊ะตา และ “ริว -อิงครัต ดำรงศักดิ์กุล”พร้อมด้วยนักแสดงชื่อดัง อัค - อัครัฐ นิมิตรชัย, ตี๋ - วิวิศน์ บวรกีรติขจร,อร - พัศชนันท์ เจียจิรโชติ, น้ำตาล-นพวรรณ สุขอร่าม, พี่กล-กษิดิ์เดช เดชวงศ์ญา, พี่หน่อง-ธนพล จุกสีดา ฯลฯ ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมด้วยทัพอินฟลูเอนเซอร์ เซเลบริตี้ และสื่อมวลชนให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
ครั้งนี้ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของค่ายยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยนำโดย “บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด“, “Viu (ประเทศไทย)”, “บริษัท เกียร์เฮด จำกัด”, “บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น”, “บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด”, “บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด” และ “บริษัท บานาน่า สตูดิโอ จำกัด” โดยก่อนหน้านี้ ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้ถูกรับคัดเลือกให้ไปฉายยรอบปฐมทัศน์ที่งาน “Thai Film Festival in Vietnam 2026”ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกด้วย
โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากทั้ง 7 บริษัท คือ คุณอารี อารีจิตเสถียร และคุณ Michael Jung ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด, คุณอคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu ประเทศไทย, คุณชยานนท์ อุลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด, คุณวรฤทธิ์ นิลกลม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด, คุณไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด, คุณพิมพ์ลภัทร ไชยวิริยะโชค กรรมการผู้จัดการบริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณเทิดศักดิ์ จันทร์ปา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บานาน่าซาวด์สตูดิโอร่วมพูดคุยบนเวทีที่ได้ร่วมผลักดันโปรเจกต์นี้ ตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์ การผลิต จนถึงการนำเสนอผลงานสู่ผู้ชมทั้งในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ
นอกจากนี้ภาพยนตร์ “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ Midnight Incense” ยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันหนังไทย และในงานอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบหมาย “คุณปราณิสา เตียวพิพิธพร” ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นเวทีพูดคุยถึงการที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและเผยแพร่ Soft Power ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อพื้นถิ่นสู่ตลาดโลก เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในครั้งนี้ โดยมีนางสาวจริมา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 1 นายเฉลิมพงษ์ เรือนเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 2 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เข้าร่วมงาน ณ KANTANA VIRTUAL PRODUCTION STUDIO
ผู้ชมชาวไทยและชาวสปป.ลาวเตรียมลุ้นระทึก ขนหัวลุก และสยองขวัญสั่นประสาทไปกับภาพยนตร์ “ธูป เที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense” ได้แล้วทุกโรงภาพยนตร์
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