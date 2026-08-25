รฟม. จัด Safety Day 2569 ตอกย้ำ “Safety First” สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งสู่ “Zero Fatal Accident”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) จัดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Day) ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของ รฟม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพัฒนพงษ์พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569
นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ กล่าวว่า รฟม. ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร พร้อมกำหนดเป้าหมาย “Zero Fatal Accident” หรือการทำงานโดยมุ่งสู่เป้าหมายการไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทำงานอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ รฟม. ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า โดยได้ลงนาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Safety Declaration)” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างให้มีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ภายใต้หลัก “Safety First”
ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง (Safety Award) ประจำปี 2569 เพื่อยกย่องและเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นและมีผลงานโดดเด่นด้านความปลอดภัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ 2. รางวัลด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย และระดับวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากช่วง Safety Talk Show โดย นพ.วสะ อนุพันธ์ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ประจำศูนย์สุขภาพ จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ในหัวข้อ “อาชีวอนามัยใกล้ตัว รู้ทันความเสี่ยง ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยในทุกวันทำงาน ภัยเงียบของมนุษย์เงินเดือน” ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตสัญญาณเตือนจากร่างกาย การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ตลอดจนแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดจากการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย “ความสำคัญของอาชีวอนามัยในการดูแลสุขภาพคนทำงานระยะยาว การทำงานในแต่ละอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ทั้งออฟฟิศ งานกะ ขับรถ งานบริการ รวมถึงงานก่อสร้างและภาคสนาม โรคจากการทำงานมักเกิดจากการสะสมความเสี่ยงทีละน้อย และอาจพัฒนาเป็นโรคเรื้อรังในช่วง 5–10 ปี หากไม่ดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ หัวใจสำคัญคือ รู้ความเสี่ยง ปรับพฤติกรรม ฟังสัญญาณเตือนของร่างกาย และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดวัยทำงาน” นพ.วสะ กล่าว
การจัดกิจกรรม Safety Day ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ รฟม. ในการส่งเสริมให้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในการร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง