แตก! “ออน สมฤทัย x Snow Owl” ดึงซุปตาร์ตัวน้อย 30 ล้านวิว “น้องเฟรญ่า” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์

พ่อแม่สายช้อปแห่ร่วมงานแน่น ชั้น 3 สยามพารากอน ในงานเปิดตัว Aon Somrutai x Snow Owl ผลงานคอลเลกชันพิเศษ Special Mother & Daughter Collaboration โดย CEO คุณธนีนาถ พลเชียงดี ที่คว้าตัวคุณแม่ออน สมฤทัย มาร่วมเป็นดีไซเนอร์ ออกแบบเสื้อผ้าเด็กที่สวยงาม ใส่สบาย ปลอดภัย และราคาจับต้องได้
งานนี้ถือเป็นการออกงานพร้อมหน้าพร้อมตาแบบครบครอบครัวครั้งแรกของ น้องเฟรญ่า (เฟรญานา) วัย 9 เดือน ซุปตาร์ตัวน้อยเจ้าของยอดวิวท่วมท้นกว่า 30 ล้านวิว ที่ควงแขนมามี๊ 'ออน สมฤทัย' และแดดดี้ 'หมอสอง นพรัตน์' ศัลยแพทย์ชื่อดัง มาแจกความสดใสชวนฟิน
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความน่ารักกับแฟชั่นโชว์สุดว้าวจากเหล่าคุณแม่และลูกๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยโชว์ฟินาเล่จาก “แม่ออน” และ “น้องเฟรญ่า” ที่ไม่มีอาการตื่นเวที แจกรอยยิ้มอารมณ์ดีจนกองทัพสื่อและแฟนๆ รุมถ่ายรูปกันสนั่นลั่นห้าง!
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