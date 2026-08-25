เริ่มไม่ให้พลาด ! คู่มือทำประกันชีวิตให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัย

การทำประกันชีวิต ถือเป็นเสาเข็มต้นแรกของการวางแผนทางการเงิน เพราะช่วยสร้างหลักประกันให้คนในครอบครัว เป็นเครื่องมือออมเงิน วางแผนเกษียณ และใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่หลายคนยังสับสนว่าควรเลือกกรมธรรม์แบบไหนให้คุ้มค่า บทความนี้จะพาไปเจาะลึกประเภทของประกัน และวิธีเลือกทำประกันชีวิตให้ตอบโจทย์แต่ละช่วงวัย
ทำความรู้จัก 4 ประเภทหลักของการทำประกันชีวิต
ก่อนตัดสินใจซื้อ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจเป้าหมายของประกันชีวิตแต่ละประเภทให้ดีเสียก่อน
• แบบชั่วระยะเวลา (Term) : เน้นความคุ้มครองชีวิตสูงด้วยเบี้ยถูกที่สุด คุ้มครองเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 10 หรือ 20 ปี หากเสียชีวิตในสัญญาผู้รับประโยชน์จะได้เงินทันที แต่ไม่มีส่วนสะสมทรัพย์ เหมาะสำหรับหัวหน้าครอบครัวที่มีงบจำกัด
• แบบตลอดชีพ (Whole Life) : เน้นคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90–99 ปี เบี้ยคงที่ เหมาะสำหรับทำไว้ส่งต่อมรดก คุ้มครองภาระหนี้สิน หรือใช้เป็นกรมธรรม์หลักเพื่อพ่วงซื้อประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
• แบบสะสมทรัพย์ (Endowment) : เน้นการออมเงินควบคู่ความคุ้มครอง มีเงินคืนระหว่างสัญญาและเงินก้อนเมื่อครบสัญญา ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
• แบบควบการลงทุน (Unit-Linked) : แบ่งเบี้ยส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวม ยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนทุนประกันได้ มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้น แต่ผู้เอาประกันต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง
คู่มือเลือกทำประกันชีวิตให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัย
1. วัยเริ่มทำงาน (อายุ 22–30 ปี)
• โจทย์ชีวิต : รายได้เพิ่งเริ่มต้น สุขภาพแข็งแรง ต้องการสร้างวินัยการออมและลดหย่อนภาษี
• แบบที่แนะนำ : ประกันแบบสะสมทรัพย์ ระยะสั้นถึงปานกลาง เพื่อเน้นออมเงินและเซฟภาษี หรือเลือกทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ทุนประกันพอดี เพื่อใช้เป็นเล่มหลักในการซื้อประกันสุขภาพร่วมด้วย เพราะเบี้ยในวัยนี้ถูกที่สุด
2. วัยสร้างครอบครัว หัวหน้าครอบครัว (อายุ 31–45 ปี)
• โจทย์ชีวิต : เป็นเสาหลักของบ้าน มีภาระรับผิดชอบสูง ทั้งค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าผ่อนบ้าน หรือหนี้สิน
• แบบที่แนะนำ : ประกันแบบชั่วระยะเวลา หรือแบบตลอดชีพ ที่เน้นทุนประกันสูง เพื่อให้ครอบคลุมภาระหนี้และค่าใช้จ่ายของครอบครัวอย่างน้อย 3-5 ปี หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น คนข้างหลังจะได้ไม่ลำบาก
3. วัยเตรียมเกษียณ (อายุ 46 ปีขึ้นไป)
• โจทย์ชีวิต : หนี้สินเริ่มลดลง เน้นเตรียมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ และวางแผนส่งต่อทรัพย์สิน
• แบบที่แนะนำ : ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Pension) เพื่อสร้างรายได้แน่นอนหลังหยุดทำงาน (นำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท) ควบคู่กับประกันแบบตลอดชีพ เพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
กฎเหล็กคำนวณเบี้ยประกัน คือค่าเบี้ยประกันชีวิตรวมทุกเล่มที่จ่ายในแต่ละปี ไม่ควรเกิน 10–15% ของรายได้สุทธิต่อปี เพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระหนักเกินไปจนต้องยกเลิกกลางทาง
การทำประกันชีวิต คือการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างชาญฉลาด การเลือกแบบประกันให้เหมาะสมกับเป้าหมายและช่วงชีวิต จะช่วยให้มีหลักประกันที่มั่นคง คุ้มครองคนที่รัก และต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างปลอดภัย