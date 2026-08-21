วันลิ้งค์ฯ เร่งเครื่องสู่ “Automotive Intelligence” เปิดตัวนวัตกรรมโซลูชันขับเคลื่อนโลจิสติกส์ยุค Data-Driven ในงาน TILOG–LOGISTIX 2026

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด (ONELINK TECHNOLOGY) ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี Telematics, Fleet Management และ Internet of Vehicles (IoV) ชั้นนำของประเทศไทย ประกาศยุทธศาสตร์การทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ “Automotive Intelligence” เดินหน้าเปิดตัวชุดนวัตกรรมและโซลูชันแห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง และโลจิสติกส์สู่ยุค Data-Driven ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ การประกาศทิศทางครั้งสำคัญนี้ สะท้อนถึงวิวัฒนาการของ ONELINK จากผู้ให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และบริหารฟลีท สู่การเป็น Digital Transformation Partner ที่ผสานรวมข้อมูลเชิงลึกจาก “ยานพาหนะ–คนขับ–กระบวนการทางธุรกิจ” มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
คุณทรรศนะ ตันดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด เปิดเผยว่า"บริบทของการบริหารฟลีทยานพาหนะในปัจจุบัน ก้าวข้ามจากเพียง 'การระบุพิกัดตำแหน่ง' ไปสู่การแปรเปลี่ยนข้อมูลมหาศาลจากยานพาหนะ พฤติกรรมผู้ขับขี่ สถานะสินค้า และกระบวนการซัพพลายเชน ให้กลายเป็นคุณค่าทางธุรกิจ (Business Value) ภายใต้แนวคิด SEEI (Safety, Economy, Efficiency, Intelligence) ONELINK จึงมุ่งมั่นพัฒนาจาก Telematics สู่ Automotive Intelligence เพื่อสร้าง Visibility ที่ครอบคลุมทั้ง Ecosystem ช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพรวม เข้าใจสถานการณ์แบบเรียลไทม์ และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว"
สำหรับไฮไลต์นวัตกรรมและโซลูชันเพื่อการบริหารฟลีทและโลจิสติกส์ยุคใหม่ ONELINK นำเสนอชุดโซลูชันเรือธงเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกมิติของ Connected Fleet & Logistics Ecosystem ได้แก่:
1. Automotive OEM Telematics Platformแพลตฟอร์มมาตรฐานระดับโรงงานสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ (OEM) รองรับทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกระดับ ECU ตั้งแต่สายการผลิต มอบมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้ง Ecosystem ทั้งการยกระดับความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) เพิ่มเวลาความพร้อมใช้งานของรถ (Uptime) และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
2. iOV Connect (Internet of Vehicles Platform)แพลตฟอร์มบริหารจัดการยานพาหนะอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลรถได้ทุกยี่ห้อและทุกโมเดลอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมฟังก์ชัน Fleet Management, Driver Management และ Maintenance Management ช่วยลดขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวล ประหยัดเชื้อเพลิง และเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่
3.Smart EV Fleet Telematics โซลูชันบริหารจัดการฟลีทยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ติดตามสถานะแบตเตอรี่ (State of Health / State of Charge) ตรวจสอบพฤติกรรมการชาร์จ และระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิผิดปกติ ช่วยให้องค์กรวางแผนการใช้งานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Green Logistics และ Future Mobility Services ได้อย่างราบรื่น
4. Transportation Management System (TMS) ระบบบริหารจัดการการจัดส่งสินค้าแบบ End-to-End สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดกลางถึงใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การรับออเดอร์รายวัน การวางแผนจัดรอบรถ การจัดการสินค้าขึ้นรถ (Load Planning) ไปจนถึงการติดตามสถานะการส่งมอบสินค้า (Proof of Delivery) ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติการสูงสุดถึง 70%
5. Vehicle Route Planning and Optimization (VRP)ระบบวางแผนและจัดสรรเส้นทางอัจฉริยะด้วยขุมพลัง AI สำหรับการจัดการฟลีทขนาดใหญ่หลักพันคันต่อวัน สามารถคำนวณเส้นทางที่คุ้มค่าที่สุดได้ในระดับวินาที ช่วยลดระยะทางการเดินรถที่สูญเปล่า (Empty Mileage) และเพิ่ม Productivity ได้มากกว่า 10%
6. CargoLink Platform ดิจิทัลแพลตฟอร์มจับคู่งานขนส่งระหว่างผู้ว่าจ้างขนส่ง (Shipper) และผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) เพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากรถเที่ยวเปล่า (Backhaul Optimization) ช่วยให้การจัดหารถเป็นเรื่องง่าย โปร่งใส และลดต้นทุนค่าขนส่งในภาพรวม
ตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับสากล ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร OEM ชั้นนำ
ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด เติบโตอย่างมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 60.5 ล้านบาท ปัจจุบันดูแลยานพาหนะบนแพลตฟอร์มมากกว่า 100,000 คัน และให้บริการแก่องค์กรธุรกิจมากกว่า 25,000 องค์กร พร้อมขยายฐานการบริการสู่ภูมิภาค อาทิ ประเทศเวียดนามและแอฟริกาใต้
ความเชี่ยวชาญของ ONELINK ได้รับการยอมรับจากค่ายยานยนต์ระดับโลก อาทิ การร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ HINO-CONNECT ร่วมกับ HINO ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2019 ในการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะรถและเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์ และการให้บริการ Fleet Telematics Service (FTS) ร่วมกับ Toyota เพื่อส่งมอบเครื่องมือการบริหารจัดการยานพาหนะระดับองค์กร
ONELINK ยังคงมุ่งมั่นยกระดับสู่ Global Smart Vehicle-Connected Platform โดยผสานศักยภาพ AI, Cloud Platform, และ Data Intelligence เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน Digital Transformation แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน
ขอเชิญร่วมสัมผัสนวัตกรรมจริงในงาน TILOG–LOGISTIX 2026 ผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ และผู้ที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมและทดลองใช้งานโซลูชันจาก ONELINK ได้ที่ งาน TILOG–LOGISTIX 2026 ระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ 98 บูธ B34 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา