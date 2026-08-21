ก.เกษตรฯ เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2569 ณ ลาน Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนชาวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ภายใต้แนวคิดหลัก “สดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกร พระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน” โดยองค์การอาหารและเกษตรและสหประชาชาติ (FAO) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเซเรส (Ceres Medal) ในฐานะที่ทรงเป็นสตรีผู้มีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในสตรีและประชาชนในชนบทให้มีอาชีพและรายได้เสริมจากงานหัตถกรรม การพัฒนาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้ราษฎรมีอาหารเพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในด้านการสร้างบทบาทสตรีไทยในชนบทให้มีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ควบคู่การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเป็นที่ประจักษ์ คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (ISC) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์” (Louis Pasteur Award) เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะในการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไหมของไทย โดยทรงส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ราษฎร ที่ช่วยสร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และวางรากฐานสู่ความยั่งยืนให้แก่ผ้าไหมของไทย
การจัดงานในครั้ง จึงเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 3 โซนสำคัญ ได้แก่
โซน 1 พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำ จัดแสดงโดยกรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน
โซน 2 พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหาร เพื่อปวงประชาจัดแสดงโดย กรมการข้าว, กรมประมง, กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
โซน 3 พระแม่แห่งการพัฒนา ส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตร จัดแสดงโดย กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมหม่อนไหม
นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ภายใต้หัวข้อ “ชุดไทย ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติ” ที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน “ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งถือเป็นการสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ทั้งในด้านการพัฒนาด้านการเกษตร การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีในชนบทให้ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงที่น่าสนใจ และเลือกซื้อสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมายได้ ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11:00-22:00 น. ณ ลาน Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้ง ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้คงอยู่สืบไป