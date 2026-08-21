คนบันเทิง ร่วมฉลองความสำเร็จ Endolift  Thailand  สู่ปีที่ 3 พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมสุดล้ำ  Prodeep Laser  เลเซอร์อัจฉริยะ ระดับโลก !

EndoliftThailand ( Founder of Endolift Thailand ) โดย นายแพทย์โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ ผู้ถือลิขสิทธิ์และก่อตั้ง ฉลองความสำเร็จ ก้าวสู่ปีที่ 3 ในประเทศไทย จัดงาน “ EndoliftX Mission Possible “ ณ ชั้น 4 ห้องบอลรูม 1-3 โรงแรม CONRAD
กับค่ำคืนแห่งเทคโนโลยีแปลงโฉมระดับโลก จากอิตาลี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ในประเทศไทย ฉลองความสำเร็จของทีมแพทย์ไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่มารับบริการจากทั่วโลก รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิคและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับแพทย์ทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่อันดับ 1 ในเอเชีย และได้รับรางวัล “ Distributor of the Year 2025 ” ในงานประชุมรวมตัวแพทย์จากทั่วโลก ที่ได้ใช้เทคนิคนี้ ในงาน World EndoliftXpert Summit ที่ประเทศอิตาลี ในเดือน มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา .. ซึ่งเป็นสักขีพยานถึงความสำเร็จของทีมแพทย์ไทยที่ได้ปฎิบัติภารกิจ ( Mission ) ในการแก้ปัญหาหลากหลายด้วยเทคโนโลยี EndoliftX โดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม และยังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าสู่ประเทศไทยในสายตาชาวโลกและปลุกกระแสแนวทางการรักษาที่ล้ำสมัยในปัจจุบัน
ภายในงาน ไดอาน่า จงจินตนาการ รับหน้าที่พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปิน ดารา จุ๋ย วรัทยา, เกรซ พัชร์สิตา, วิกกี้ สุนิสา, ข้าวโพด เพียรพร, โอซา แวง, แบงค์ อนุสิทธิ ฯ และเปิดงานด้วย opening show สวยงามตระการตา จากนั้นกล่าวต้อนรับ นายแพทย์โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ ผู้ถือลิขสิทธิ์และก่อตั้ง EndoliftThailand ( Founder of Endolift Thailand ) ได้รับลิขสิทธิ์ในการนำเข้าเทคโนโลยีนี้เข้าสู่ประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว พม่า กัมพูชา ขึ้นกล่าวถึงความสำเร็จ ในการก้าวสู่ปีที่ 3 กับความภาคภูมิใจของวงการแพทย์ พร้อมแชร์ประสบการณ์กับทีมแพทย์ไทยที่นำเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหา เช่น ผิวหย่อนคล้อย หนังตาตก ถุงไขมันใต้ตา โดยไม่ต้องศัลยกรรมและกำจัดสิ่งแปลกปลอมบริเวณผิวจากการฉีดสารเติมเต็มชนิดต่างๆ รวมทั้งแก้ไขผังผืดที่เกิดจากการผ่าตัด ร้อยไหม และยังสลายไขมันส่วนเกินใบหน้าและลำตัว ช่วยให้หลายๆท่านกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากฉลองความสำเร็จแล้ว นายแพทย์โกสินทร์ได้เปิดตัว นวัตกรรมสุดล้ำระดับโลก Prodeep Laserเลเซอร์อัจฉริยะ ความยาวคลื่น 1340 นาโนเมตร ที่ผู้พัฒนาและคิดค้นโดยบริษัท Vydence Medical ได้รับความนิยมจากแพทย์ทั่วโลกมายาวนานนับ 10 ปี จากประเทศบราซิล ได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก Prodeep Laser เป็นเลเซอร์ที่มีจุดเด่น ในการแก้ปัญหาหลุมแผลเป็น รูขุมขนกว้าง ริ้วรอย ร่องลึก ที่เกิดจากผิวเสื่อมตามวัย ทั้งบริเวณผิวหน้าและลำคอ รวมทั้งปัญหาผิวแตกลาย ซึ่งแตกต่างจากจากการใช้เลเซอร์แบบเดิมๆในอดีต ไม่ต้องพักฟื้น ไม่มีจุดเลือดออก ไม่ตกสะเก็ดบนผิว ไม่เกิดการบาดเจ็บบริเวณผิว จึงเหมาะกับคนไทยที่มีผิวดำคล้ำ มีปัญหาฝ้า กระ ได้ง่าย ซี่งการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
ปิดท้ายชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องคุณภาพ มัม ลาโคนิค และ มาเรียม B5 ที่นำบทเพลงไพเราะ มาร่วมสร้างบรรยากาศให้ค่ำคืนสุดพิเศษเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม แห่งความสำเร็จ