ETC ผนึกกำลัง BWG จัดกิจกรรม “ธนาคารอิ่มสุข” เปลี่ยนขยะกำพร้า เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน จับมือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG จัดกิจกรรมร่วมกัน “ธนาคารอิ่มสุข BWG x ETC” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ณ วัดพระธาตุบ้านเหนือ จังหวัดสระบุรี มุ่งส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะเพื่อส่งต่อประโยชน์คืนสู่สังคม
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายสิริชัย ศุภมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในฐานะผู้จัดงาน พร้อมด้วย นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว รองประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ไฮไลท์สำคัญของงาน คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำ “ขยะกำพร้า” มาร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขยะที่ไร้มูลค่าสามารถนำมาสร้างประโยชน์และส่งต่อเป็นความสุขให้ชุมชนได้จริง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง สามารถรวบรวมขยะได้ทั้งสิ้น 4,840กิโลกรัม (กว่า 4.8 ตัน) และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 9,216.65 kgCO₂e เทียบเท่าการดูดซับ CO₂ ของต้นไม้โตเต็มวัยประมาณ 419 ต้นต่อปี
ภายในงานยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มและสีสันจากนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง “ภูมิ-เกียรติภูมิ” ที่มาร่วมพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
กิจกรรม “ธนาคารอิ่มสุข BWG x ETC” ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะฝังกลบอย่างถูกวิธี แต่ยังตอกย้ำแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นความสุข” ของทั้งสององค์กร ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป