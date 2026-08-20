เผยภาพโปสเตอร์แรก! “ณเดชน์” จับคู่ “มินนี่” ควงคาปิบาราโผล่เซอร์ไพรส์ เสริมทัพนักแสดงฟูลทีม

หลังจากปล่อย Official Teaser ออกมาเรียกเสียงฮือฮาและกระแสตอบรับอย่างอบอุ่น ล่าสุด GDH ร่วมกับ
Sony Pictures International Productions ปล่อยโปสเตอร์แรกของภาพยนตร์ “HENRY’s First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้” หนังรักโรแมนติกของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ (Family Rom-Com) ดัดแปลงจากภาพยนตร์รักในตำนาน 50 First Dates พร้อมตีความใหม่ สลับมุมมอง ให้ “เฮนรี่” เป็นฝ่ายที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมความทรงจำที่ถูกรีเซ็ตในทุก ๆ วัน
เดทแรกคือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของความสัมพันธ์และเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว แต่สำหรับ
“ลูซี่” เดทแรกของเธอกลับไม่เหมือนใคร เพราะผู้ชายที่เธอเดทด้วยดันมีชื่อว่า “เฮนรี่” และเธอต้องทำให้เขาตกหลุมรักเธอซ้ำ ๆ ในทุกวัน โดยโปสเตอร์แรกเผยให้เห็นเคมีของคู่พระนาง ณเดชน์ คูกิมิยะ ในบท “เฮนรี่” ประกบคู่ มินนี่-ณิชา ยนตรรักษ์ ในบท “ลูซี่” พร้อมเซอร์ไพรส์จาก “ซิมบ้า” เจ้าคาปิบาราสุดน่ารักที่มาช่วยเติมสีสันให้เรื่อง เสริมทัพด้วยทีมนักแสดงสายฮา ป๋ากิ๊ก-เกียรติ กิจเจริญ, เบิ้ล ปทุมราช และวิเวียน-ทิพากร ไชยประสิทธิ์ ที่พร้อมสร้างความป่วนแบบจัดเต็ม กำกับโดย ผู้กำกับโรแมนติก คอมเมดี้ เมษ ธราธร จาก ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้ และ อ้าย..คนหล่อลวง โปรดิวซ์โดย วัน-วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อยู่เบื้องหลัง Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน และเมษ ธราธร โปรดิวซ์ร่วมโดย สุย-สุวิมล เตชะสุปินัน
วัน-วรรณฤดี โปรดิวเซอร์ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของหนังเรื่อง ‘HENRY’s First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้’ เกิดจากความรู้สึกคิดถึง การทำหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่ GDH ไม่ได้ทำมาพักใหญ่ และ50 First Dates ก็เป็นหนังรักที่พวกเราชื่นชอบมาก ๆ จึงอยากนำคอนเซ็ปต์นี้มาตีความใหม่ โดยสลับมุมมองจากต้นฉบับที่นางเอกเป็นฝ่ายสูญเสียความทรงจำ มาเป็นพระเอกที่ต้องตื่นมาลืมทุกอย่างในทุกเช้า และให้นางเอกเป็นฝ่ายเดินหน้าจีบแทน ซึ่งทำให้เกิดเป็นกิมมิกความน่ารัก ทั้งความกล้าและความเขิน ทำให้คนดูได้ลุ้นว่าในแต่ละวัน ลูซี่จะใช้วิธีไหนทำให้เฮนรี่ตกหลุมรักเธออีกครั้ง อีกส่วนที่เราให้ความสำคัญมากคือเรื่องครอบครัวค่ะ เพราะการที่มีสมาชิกในบ้านต้องเริ่มต้นความทรงจำใหม่ในทุก ๆ วัน ต้องอาศัยทั้งความรักและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมาก ซึ่งป๋ากิ๊ก เบิ้ล และวิเวียน เข้ามาช่วยเติมเต็มและถ่ายทอดพาร์ตนี้ออกมาได้ออกมาดีมาก ๆ มีทั้งความสนุก เสียงหัวเราะ และความซาบซึ้ง นอกจากนี้ เรายังยกกองไปถ่ายทำในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งประจวบฯ, ชุมพร, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่ รวมถึงเชียงราย เพื่อพาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติในมุมอันซีนที่สวยงามและน่าประทับใจ ใครที่คิดถึงหนังฟีลกู๊ดสไตล์ GDH เรื่องนี้ตอบโจทย์สุด ๆ เลยค่ะ เชิญชวนมาดูกันนะคะ ‘HENRY’s First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้’ 17 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์”
‘HENRY’s First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้’ 17 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
#เฮนรี่เฟิสต์เดทจีบซ้ำซ้ำเฮนรี่จำไม่ได้
#HenryFirstDates