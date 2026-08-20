รู้สึกสับสน!! “เตโช” ลืมตัวเผลอห่วง “ปิง” จนทั้งคู่เริ่มคิดไกลเกินเพื่อน! ในซีรีส์ “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ”

“ซัน” (ปิง กฤตนัน) สงสัยพฤติกรรมของ “เบ” (เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร) ที่ทำตัวแปลกๆ ที่คอยเป็นห่วงตนตลอดเวลา โดยจับสังเกตหลังจากที่ “เบ” เผลอเข้าไปกอด “ซัน” ด้วยความเป็นห่วงจนลืมตัวตอนที่เห็นว่า “ซัน” ฟื้น จนทำให้ทั้ง “เบ” และ “ซัน” ต่างก็รู้สึกสับสนในความรู้สึกที่มีให้กันเกินเพื่อน และอยากรู้คำตอบนั้น ว่าแท้จริงแล้วคือรู้สึกยังไงกันแน่? ไปตามลุ้นหาคำตอบกับ “เบ-ซัน” พร้อมกัน!
ติดตามซีรีส์ “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ” (EP.5) ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมนี้ เวลา 20:30 น. ดูทีวี ช่อง GMM25 | ดูย้อนหลัง แอป oneD ที่เดียว เวลา 21:30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV