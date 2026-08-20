“ซี” คว้าสิทธิ์ด่วน!! “คีน” จัดโปร Free Hug หวังเพิ่มคะแนนจีบ ในซีรีส์ “WEIRDO-101 แรงโน้มถ่วงระหว่างเรา”

แก๊งชมรมมวย “ออย” (มาร์ค ณฐริศร์), “นาว” (พร้อม ทีปกร) เอาคืน “นิรันดร์” (คีน สุวิจักขณ์) ที่เข้าไปช่วย “ชีวา” (ซี เดชชาติ) ไม่ให้ถูกรังแก ด้วยการปล่อยข่าวทำลายร้านข้าวป้าแตง ป้าของนิรันดร์ จึงทำให้เหล่านักเรียนหันไปซื้อข้าวร้านอื่นแทน “นิรันดร์” กับเพื่อนๆ อย่าง “ธารา” (แอสตัน รติภัทร), “เหมราช” (อังเปา โอชิริส), “ธิปก” (อชิ พีระกานต์) หลังรู้เรื่องเข้าก็ช่วยกันคิดหาวิธีช่วยป้าแตง โดยการจัดโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อข้าวพร้อม Free Hug งานนี้ “ชีวา” ไม่รอช้ารีบใช้สิทธิ์ทันที หวังเพิ่มคะแนนจีบ “นิรันดร์” ให้ขยับใกล้กันขึ้นอีกขั้น เรื่องราววุ่นๆ และวิธีจีบของ “ชีวา” จะทำให้ “นิรันดร์” รู้สึกให้กันมากกว่าเดิมหรือไม่? ตามลุ้นพร้อมกัน
ติดตามชมซีรีส์ “WEIRDO-101 แรงโน้มถ่วงระหว่างเรา” (EP.2) ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง one31 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV