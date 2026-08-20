Persona Entertainment ผนึกกําลัง BLDMD Entertainment เดินหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์ T-POP พร้อมประกาศโปรเจกต์ Girl Love "Starlight Girls"

Persona Entertainment เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ BLDMD Entertainment เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและคอนเทนต์คุณภาพ พร้อมขยายโอกาสให้ศิลปินไทยก้าวสู่ตลาดที่กว้างขึ้น และเตรียมเปิดตัวโปรเจกต์ Pilot Series แนว Girl Love “Starlight Girls” ในปี 2027
คุณหนึ่ง วรชา กุญชรยาคง CEO Persona Entertainment ขึ้นเวทีในงาน TCX 2026 (Thai Content Experience) มหกรรมคอนเทนต์ไทยครั้งใหญ่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ณ Paragon Hall ชั้น 5
สยามพารากอน ภายในงาน คุณหนึ่ง กล่าวว่า “Persona Entertainment ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจในการสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมุ่งพัฒนาทั้งศิลปิน ผลงาน และ
คอนเทนต์ให้มีคุณภาพ พร้อมสร้างโอกาสและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตในอุตสาหกรรมบันเทิงไทย”
ปัจจุบัน Persona Entertainment มีศิลปินและกลุ่มศิลปินหลากหลายรูปแบบ อาทิ GAMMA, limr, Mor3boys รวมถึง Persona Girls Trainee กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและจะทยอยเปิดตัวในอนาคต
จับมือ BLDMD Entertainment เสริมพลังสร้างสรรค์ T-POP ความร่วมมือระหว่าง Persona Entertainment และ BLDMD Entertainment ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการนําจุดแข็งและความสามารถของทั้งสององค์กรมาเสริมพลังเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้ชมยุคใหม่ พร้อมเพิ่มโอกาสให้ศิลปิน และบุคลากรไทยได้พัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้าน คุณเบนซ์ ชยัมพร เตรัตนชัย จาก BLDMD Entertainment กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Persona Entertainment และเชื่อว่าการรวมศักยภาพของทั้งสองฝ่ายจะช่วยสร้างผลงานรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมผลักดันศิลปินและคอนเทนต์ไทยให้สามารถเติบโตได้ไกลยิ่งขึ้น”
เปิดรับพันธมิตร ร่วมสนับสนุนและต่อยอดโปรเจกต์ Pilot Series “Starlight Girls”
Persona Entertainment และ BLDMD Entertainment เปิดโอกาสสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ แบรนด์ และผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนหรือลงทุนในโปรเจกต์ "Starlight Girls" เพื่อร่วมสร้างความร่วมมือระยะยาวและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจากตลาด T-POP และคอนเทนต์ Girl Love
ทั้ง Persona Entertainment และ BLDMD Entertainment เชื่อว่า “Starlight Girls” จะเป็นมากกว่าโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโต พร้อมเปิดโอกาสให้วงการบันเทิงและภาคธุรกิจเข้ามาร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยที่มีศักยภาพ และผลักดันศิลปินไทยให้ก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Starlight Girls” การเปิดรับพันธมิตร รวมถึงความเคลื่อนไหวของ Persona Entertainment และ BLDMD Entertainment ได้เร็ว ๆ นี้
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