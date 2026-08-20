สนุกสุขซึ้ง “ตี๋ตี๋-ป๋อ” พร้อมแก๊งค์ “ด้วงกับเธอ” น้ำตาท่วมเวที เกินฝันจัด ‘DUANG GO ROUND Presented by True5G’ บนเวที อิมแพ็ค อารีน่า

เสกอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งรอยยิ้ม ความสดใส และพลังความสุขกับ 7 หนุ่มอย่าง ‘ตี๋ตี๋ วันพิชิต, ป๋อ ศุภการ, นอร์ท ชัชพล, อ๊อตโต้ สรนันท์, ธีร์ ธีรติ, เวฟ ธนภัทร และ ฮิวจ์ ภูวิชญ์’ นักแสดงนำจากซีรีส์ ‘ด้วงกับเธอ Duang With You Series’ ที่พาความปังจากหน้าจอมาต่อยอดสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่บนเวทีระดับอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี นับเป็นการเช็คลิสต์ทำความฝันได้สำเร็จ ในคอนเสิร์ต ‘DUANG GO ROUND Presented by True5G’ ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2569 จัดเต็มถึง 2 วัน 2 รอบ แบบไม่มีคำว่ากั๊ก เสิร์ฟทุกโมเมนต์ตลอดทั้งคอนเสิร์ต ด้วยตาที่เปล่งประกายของทั้ง 7 หนุ่ม ซึ่งทุ่มเทกับทุกโชว์อย่างที่สุด พร้อมด้วยโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่สมการรอคอยด้วยโปรดักชันสุดอลังการในสไตล์ ‘ดูมันดิ’ ทั้งแสง สี เสียง Visual สุดตระการตา และเวที 360 องศา ให้ได้เดินไปหาแฟน ๆ แบบใกล้ชิดทั่วทั้งฮอลล์
เปิดเวทีแบบเล่นใหญ่สมการรอคอยเมื่อ ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ ปรากฏตัวสุดอลังการบน ม้าหมุนที่มาจากด้านบนฮอลล์ชวนให้ตื่นเต้นตั้งแต่วินาทีแรก โดยมาในเพลง ‘Baby’ ที่ออร่าของทั้งคู่ส่งให้เวทีเต็มไปด้วยความสดใส เพิ่มความแสนซนเมื่อมาสคอตประจำตัว ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ อย่าง ‘BOKBEAR’ มาแจมในท่อนแรพกับพลังที่เหลือล้น และตามด้วย ‘นอร์ท – อ๊อตโต้ - ธีร์ - เวฟ – ฮิวจ์’ ที่มาเสริมทัพ ครบทีมนักแสดง ใน Ost. ซีรีส์ ‘ด้วงกับเธอ Duang With You Series’ อย่างเพลง ‘จีบไม่จบ (Someday, Say Yes)’ เซอร์ไพรส์มาเสิร์ฟแบบไม่ให้แฟน ๆ ได้ตั้งตัวเมื่อ ‘JINWOOK & PHUTATCHAI OF BUS’ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในวันแรก พร้อมเพลง ‘Take Our Time’ ที่ร้องร่วมกับ ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ และยกเวทีให้ ‘JINWOOK & PHUTATCHAI OF BUS’ ได้สะกดความเศร้าในเพลง ‘แค่ไหนแค่นั้น (NO MATTER WHAT)’ ส่วนวันที่ 2 ได้ ‘COPPER & MARCKRIS OF BUS’ ขึ้นสเตจมาร้องร่วมกับ ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ ในเพลง ‘It Had To Be You’ ก่อนจะปิดท้ายพาร์ทนี้ด้วยเสียงร้องของ ‘COPPER & MARCKRIS OF BUS’ ในเพลง ‘รักมันยาก (Love Loser)’
เหมือนโดนสะกดไปกับท่วงทำนองของดนตรีแจ๊สที่ ‘ป๋อ’ ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านเพลง ‘After The Grey’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการปลดล็อคสกิลที่ตั้งใจเรียนร้องเพลงแจ๊สเพิ่มเติม เพื่อร้องประกอบ Ost. ในซีรีส์ และคอนเสิร์ตครั้งสำคัญนี้ก็ไม่พลาดหยิบมาร้องให้ได้ฟัง จนทำเอาเคลิ้มทั้งอิมแพ็ค และตามต่อด้วยเพลง ‘ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย’ ที่แก๊งฉินอย่าง ‘ป๋อ - ธีร์ - ฮิวจ์’ ทำให้เพลงนี้ทั้งน่ารัก ทั้งละมุนสุด ๆ เปลี่ยน Mood ไปรับความหลอนที่หักมุมความฮากับแก๊งด้วง ‘ตี๋ตี๋ – นอร์ท - เวฟ’ ในเพลง ‘โกสมูฟวี่’ และสลับโหมดใหม่แบบสับ ๆ ด้วยความสนุกในเพลง ‘Boom 1000%’
ดีแบบเต็มสิบไม่หักและโชว์ความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้แบบที่สุดในพาร์ท Solo Stage เริ่มด้วย ‘ธีร์’ ที่อ้อนเก่งและตกหัวใจแฟน ๆ ได้ทั้งฮอลล์ในเพลง ‘ที่รัก (เธอ)’ ส่วน ‘ฮิวจ์’ ชวนโยกเบา ๆ ไปด้วยกันกับเพลง ‘ไปอยู่ที่ไหนมา’ ทั้งทะเล้น ทั้งสดใสต้องยกให้ ‘เวฟ’ ที่โดดขึ้นเวทีมาพร้อมเพลง ‘โยกย้าย’ และโยกได้สุดคิ้วท์ สลับมาสู่ความเท่ของ ‘นอร์ท’ ที่มาในเพลง ‘นครดารา’ คนที่โซ๊ะสุดหลีกทางให้ ‘อ๊อตโต้’ แซ่บทั้งคอสตูมและสเต็ปแดนซ์ที่เต้นสะบัดในเพลง ‘Pinky Up’ ความแซ่บดับเบิ้ลกับโชว์เพลง ‘Baddie’ ที่ ‘นอร์ท - อ๊อตโต้’ อวดลีลาสุดพลิ้วในทุกจังหวะไปด้วยกัน
งานนี้ยังได้เห็น Performance ของ ‘ตี๋ตี๋’ ที่ครบเครื่องทั้งร้อง - เต้นกับเพลง ‘Just right’ เปลี่ยนเวทีให้เต็มไปด้วยความเดือดในเพลง ‘Guilty’ ที่ ‘ตี๋ตี๋’ ส่งดาเมจแรง เสริมด้วยสเปเชียลเอฟเฟกต์เปลวไฟบนเวทีที่เพิ่มอุณหภูมิความฮอตได้สุดขีด ส่วนแขกรับเชิญที่มาร่วมแจมบนเวทีในวันแรกก็ทำให้แฟน ๆ กรี๊ดดังมาก เมื่อแม่ - ลูก ได้มาเจอกัน โดย ‘อ้น ศรีพรรณ’ ที่รับบทเป็นแม่ของด้วงในซีรีส์ แท็กทีมโชว์ความสนุกไปกับ ‘ตี๋ตี๋’ ในเพลง ‘โอ๊ะ...โอ๊ย’ เลยได้เห็นโชว์สุดน่ารักของทั้งคู่ที่ถูกใจแฟนซีรีส์สุด ๆ และได้หัวเราะกันสุดเสียงกับช่วงการพูดคุยที่อรรถรสเวอร์ แถมยังได้ฟังอ้นร้องเพลงของตัวเองอย่าง ‘คนบุรี-ปากท่อ’ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย ส่วนแขกรับเชิญวันที่ 2 ได้รุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง ‘นุนิว ชวรินทร์’ มาแบทเทิลด้วยกันในเพลง ‘NUNU NANA’ จนทำเอาเวทีเดือดอีกครั้ง เป็นโชว์ที่ปรุงจัดและสุดลงตัวของทั้งคู่ นอกจาก ‘นุนิว’ จะมาซัพพอร์ต ‘ตี๋ตี๋’ ในคอนเสิร์ตที่มีความหมายครั้งนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่น้ำตาซึมไปด้วย เมื่อ ‘นุนิว’ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ ร้องไห้กลางเวทีไปกับความตื้นตันใจ ดีใจ รวมถึงภูมิใจที่ได้เห็น ‘ตี๋ตี๋’ ประสบความสำเร็จในวันนี้ และพร้อมที่จะเป็นนูน่าของ ‘ตี๋ตี๋’ ตลอดไป ซึ้งกันหนัก เจ้าของงานเลยยกเวทีให้ ‘นุนิว’ ได้โชว์ซิงเกิลใหม่ ‘คาตา (KATA)’ ซึ่งถือเป็นการร้องเพลงนี้บนเวทีอิมแพ็ค อารีน่า ครั้งแรกอีกด้วย
ช่วงเวลาที่ทำเอาตาค้างไปกับการร้องเพลงท่ามกลางความสูง และติดปีกนางฟ้าให้สมกับฉายานางฟ้าอิมแพ็คของ ‘ป๋อ’ ที่เปิดซีนด้วยลุคนางฟ้าปีกสีขาวสุดจึ้งกับเพลง ‘Angel Baby’ ที่เอาอยู่ทั้งการร้องเพลง การสะกดอารมณ์คนในฮอลล์ พร้อมกับดึงไปอีกมิติที่เป็นขั้วตรงข้าม เปลี่ยนอารมณ์ทันทีในเพลง ‘Black Tie’ ส่งสายตาสุดอันตรายให้มีผลกับหัวใจของแฟน ๆ เสียงกรี๊ดดังต่อเนื่องเมื่อ ‘TRINITY’ ปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญในวันแรกให้กับ ‘ป๋อ’ ที่ร้องเพลง ‘Hidden Track’ ไปด้วยกัน และยังเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ซึ้งใจของ ‘ป๋อ’ ที่ได้โชว์ร่วมกับ ‘TRINITY’ เพราะเคยทำงานร่วมกันมาก่อนหน้านี้และเป็นศิลปินที่ชื่นชอบ จนทำให้กลายเป็นช่วงที่แฟน ๆ น้ำตาซึมที่ได้เห็นการเติบโตในการทำงานของ ‘ป๋อ’ และบนเวทีนี้ ‘TRINITY’ ก็ยังฝากโชว์สุดเจ๋งส่งท้ายไปกับเพลง ‘Champagne Poppin’ ส่วนแขกรับเชิญวันที่ 2 ก็ทำเอาแฟน ๆ เซอร์ไพรส์ไม่แพ้กันอย่าง ‘THE TOYS’ ที่ ‘ป๋อ’ ได้ร้องเพลง ‘ดอกไม้ที่รอฝน (Spring)’ ด้วยกัน ทำให้เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ทั้งฮอลล์ตั้งใจชม รวมถึงความน่ารักที่ ‘ป๋อ’ ได้ชวนให้ ‘THE TOYS’ ทำท่าหัวใจและพูดสุดอ้อนด้วยโทนเสียงสองที่สุดจะตะเร้กตะน้อยกับคำว่า ‘หม่ามี๊’ กลายเป็นอีกหนึ่งช็อตไวรัลจากคอนเสิร์ตนี้ไปเลย อวดความคิ้วท์แล้ว แต่ ‘THE TOYS’ ก็กลับมา Keep Look ต่อได้ พร้อมโชว์ในเพลง ‘ทิ้งแต่เก็บ’ ให้ได้ฟัง
สนุกกันต่อกับความสดใสในเพลง ‘หว้าเว้’ ของ ‘ธีร์ – เวฟ’ ที่ทำให้ต้องยิ้มตาม และวินาทีที่กรี๊ดกันสนั่นฮอลล์ เมื่อได้ประกาศพาร์ทเนอร์ทำงานคู่แบบออฟฟิเชียล เคลิ้มไปกับการฟัง ‘ตี๋ตี๋ – นอร์ท’ อู้กำเมืองผ่านเพลง ‘อ้ายนี้ยังกอยอยู่’ ที่สุดละมุน ส่วน ‘ป๋อ - อ๊อตโต้’ ก็เสิร์ฟความเผ็ชได้สุดจะเริ่ดในเพลง ‘MTBD’ ปิดท้ายพาร์ทนี้ด้วยการรวมตัวของ 5 หนุ่ม ‘นอร์ท – อ๊อตโต้ - ธีร์ - เวฟ – ฮิวจ์’ ที่มาพร้อมเพลง ‘รักฉันเรียกว่าเธอ’
ทำเอาแฟน ๆ เกือบลืมหายใจกับโชว์ของ ‘ตี๋ตี๋ – ป๋อ’ ด้วยโมเมนต์ใกล้ชิดตามสเต็ปแดนซ์ จนใจแทบเต้นไม่เป็นจังหวะแบบ 3 เพลงรวด ทั้ง ‘Turn Me On’ รวมถึง ‘Now’ และ ‘Trouble Maker’ เปลี่ยนโหมดมาสู่ความน่ารัก น่าเอ็นดูในเพลง ‘ไม่ชูสแต่ไม่ท้อ (Don’t Give Up)’ ตามต่อด้วยเพลง ‘เตรียมใจไว้รักเธอ (101% Love)’, ‘จังหวะยอมรัก (Heart’s Timing)’ และการเล่นเปียโนของ ‘ป๋อ’ ในเพลง ‘บทเพลงที่ตามหา (Found)’ ซึ่งเป็น Ost. ซีรีส์ ‘ด้วงกับเธอ Duang With You Series’ แทนความรู้สึกของ ‘ด้วง - ฉิน’ ในเรื่องที่ถ่ายทอดถึงกัน
มี ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ ต้องมี ‘DEXX’ โดยเพื่อน ๆ สมาชิกอย่าง ‘เจมส์ ศุภมงคล, ยิม ปริญญากรณ์ และ อู่อู๋ ธนภูมิ’ ได้ขึ้นเวทีมาระเบิดความมันส์ด้วยกันในเพลง ‘CLANG CLANG’ ใส่สุดแล้วไปต่อด้วยเพลง ‘JIKJIN (Mash up)’ และพักความมันส์ให้ได้หายใจช้า ๆ ไปกับเพลง ‘รักได้แล้ว (NEXT STATUS)’
ส่งท้ายกับพาร์ทแขกรับเชิญในวันแรกด้วยศิลปินอย่าง ‘Scrubb’ ที่ทำอึ้งทั้งฮอลล์กับโชว์ที่ทำถึงขนาดนี้ โดย ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ ได้ร่วมโชว์ในเพลง ‘ขอ (Only You)’ จนยกให้เป็นอีกโชว์ที่ลงตัวทุกอย่าง และยังได้ฟัง ‘Scrubb’ ร้องเพลง ‘ใกล้’ ในคอนเสิร์ตนี้อีกด้วย ส่วน Guest วันที่ 2 จัดเต็มความทะเล้น ความซน เอเนอจี้ที่เหลือล้น เมื่อ ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ ชวน ‘PROXIE’ มา ‘ฮ็อบ (Hob)’ ไปด้วยกัน แถมยังดวลสเต็ปความเอวพริ้วแบบไม่มียอมกัน ก่อนที่จะยกเวทีให้ ‘PROXIE’ ได้ร้องเพลงสุดฮิตในตอนนี้อย่าง ‘ขี้แง (Boys Don't Cry)’ พร้อมผลงานที่ ‘PROXIE’ ฝากเสียงร้องไว้กับเพลง ‘จีบไม่จบ(Someday, Say Yes)’
DUANG GO ROUND จริง ๆ โดยไปหาแฟน ๆ ทั่วฮอลล์แบบทั่วถึง ในเพลง ‘รถไฟบนฟ้า’ แบบของแท้ ทั้ง 7 หนุ่มขึ้นขบวนรถไฟเคลื่อนไปรอบฮอลล์ ทักทายแฟน ๆ ด้านบนให้ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ อบอุ่นใจมากขึ้นอีกเมื่อเพื่อน ๆ ร่วมค่าย ‘ดูมันดิ’ มาร่วมชม พร้อมส่งกำลังใจให้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ และลงมาถึงพื้นปุ๊บ เสิร์ฟความสนุกต่อปั๊บในเพลง ‘ขาหมู’ ที่เป็นโชว์ในวันแรก ส่วนวันที่ 2 ชวนคึกครื้นไปกับเพลง ‘Cinderella’ ช่วงท้ายคอนเสิร์ตทำเอาน้ำตาท่วมเวทีในระหว่างชม Fan Project ด้วยความในใจจากแฟน ๆ ที่ส่งมาถึงทั้ง 7 หนุ่ม พร้อมการซัพพอร์ตทุกก้าวและยินดีกับความสำเร็จในวันนี้ที่ได้มายืนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตที่อิมแพ็ค อารีน่า ส่งท้ายคอนเสิร์ตด้วย ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ ที่ให้เพลง ‘Not The Best But Still Good’ แทนความรู้สึก และได้ ‘นอร์ท – อ๊อตโต้ - ธีร์ - เวฟ – ฮิวจ์’ มาร่วมเติมความสดใสไปด้วยกันในเพลง ‘Boom 1000%’ พร้อมแจกของขวัญให้กันแฟน ๆ ในฮอลล์ เพิ่มสีสันด้วยเวทีม้าหมุนที่ ‘BOKBEAR’ ขึ้นมาร่วมแจมด้วยกันกับ Encore 3 เพลงรวดทั้ง ‘ไม่ชูสแต่ไม่ท้อ (Don’t Give Up)’, ‘Take Our Time’ และ ‘จีบไม่จบ(Someday, Say Yes)’
ตลอด 7 ชั่วโมงของ ‘DUANG GO ROUND Presented by True5G’ ตลอดทั้ง 2 วัน 2 รอบการแสดง ทำให้กราฟความสุขพุ่งขึ้นขีดสุด โดยได้เห็นสกิลรอบด้านของ ‘ตี๋ตี๋ – ป๋อ - นอร์ท – อ๊อตโต้ - ธีร์ - เวฟ – ฮิวจ์’ ที่ตั้งใจฝึกซ้อม พัฒนาตัวเอง ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกัน และน้ำตาก็มาอีกครั้ง ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ ปล่อยโฮ ร้องไห้หนักเหมือนได้ปลดล็อคความรู้สึกที่อยู่ในใจ โดยตั้งใจทำทุกโชว์อย่างเต็มที่เพื่ออยากสร้างรอยยิ้มให้กับแฟน ๆ ที่มาร่วมอยู่ในโมเมนต์สำคัญของคอนเสิร์ตนี้ ภาพบนเวทีที่มีแฟน ๆ อยู่ข้างหน้าเป็นความสวยงามและเป็นความทรงจำที่งดงามที่สุด ยกให้ซีรีส์ ‘ด้วงกับเธอ Duang With You Series’ และ ‘DUANG GO ROUND Presented by True5G’ เป็นผลงานที่มีคุณค่ากับใจของนักแสดงทั้ง 7 คน อย่างที่สุด