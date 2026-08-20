GFC ฉลองครบรอบ 9 ปี จัดแคมเปญใหญ่ “ฝากไข่ฟรี 5 ปี” ชวนผู้หญิงล็อกอายุไข่ วางแผนอนาคตในวันที่พร้อม

เพราะ “เวลา” อาจย้อนกลับไม่ได้ แต่การวางแผนอนาคตสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ ล่าสุด GFC (Genesis Fertility Center)ฉลองก้าวสำคัญครบรอบ 9 ปี เดินหน้าส่งต่อความตั้งใจในการดูแลและให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร พร้อมเปิดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้หญิงที่ต้องการวางแผนชีวิตและครอบครัวในอนาคต กับโปรโมชั่น “ฝากไข่ฟรี! 5 ปี”
ปัจจุบันผู้หญิงจำนวนมากให้ความสำคัญกับการเรียน การทำงาน การสร้างความมั่นคง และเลือกแต่งงานหรือมีบุตรในช่วงอายุที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน “อายุ” ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สัมพันธ์กับจำนวนและคุณภาพของไข่ การฝากไข่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเก็บรักษาเซลล์ไข่ไว้สำหรับใช้ในอนาคตเมื่อถึงวันที่มีความพร้อม
ในโอกาสครบรอบ 9 ปี GFC จึงจัดโปรโมชั่นฝากไข่ในราคา 170,000 บาท พร้อม ฟรีค่าฝากไข่นาน 5 ปี เพื่อเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้ผู้หญิงสามารถวางแผนอนาคตด้านการมีบุตรได้อย่างเหมาะสมกับช่วงชีวิตของตนเอง ภายใต้แนวคิด “9 ปีแห่งความไว้วางใจ เพื่อ 9 แรกของความหวังที่มีความหมายที่สุด” GFC ยังคงมุ่งมั่นให้คำปรึกษา ดูแล และวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล พร้อมส่งต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะเจริญพันธุ์ เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองบนข้อมูลที่รอบด้าน
สำหรับผู้ที่สนใจวางแผนฝากไข่ สามารถเข้ารับคำปรึกษาและประเมินความพร้อมเบื้องต้นกับทีมแพทย์ของ GFC โดยโปรโมชั่นดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2569 พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี รับโปรโมชั่นผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน และเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด เพราะความพร้อมของแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากัน การเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับอนาคตที่อยากออกแบบด้วยตัวเองสามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : info@gfc.co.th Website : https://genesisfertility.co.th ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3PBNKDj Tel. 02-108-6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097-484-5335