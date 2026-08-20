จาก “ไม่เป็นแฟน” สู่รักที่สมหวัง! “จ๋า พราวเพชร” ส่ง “ฉันยิ้มได้เพราะเธอ (Your Light)” เพลงแทนใจคนมีความรัก

“จ๋า พราวเพชร” กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ “ฉันยิ้มได้เพราะเธอ (Your Light)” หลังจากเพลงแรก “ไม่เป็นแฟน” ถ่ายทอดมุมของคนแอบชอบ แอบรัก และยอมรับความสัมพันธ์ที่อาจไม่สมหวัง ครั้งนี้จ๋าขอเปลี่ยนมุมมาถ่ายทอดความรักในวันที่หัวใจได้พบกับความสดใสและความสุข เพลงนี้ยังคงได้ “PD MAC SARUN” หรือ “แม็ค ศรัณย์” มารับหน้าที่ Produced, Written & Composed, Arranged, All Instruments และ Vocal Director โดยจ๋าเผยว่า ตั้งใจให้เป็นเพลงรักที่สมหวัง แต่ยังคงความสดใสและความเป็นตัวเองของเธอไว้เช่นเดิม จุดเด่นของเพลงอยู่ที่ท่อนฮุก “ฉันยิ้มได้ก็เพราะเธอ” ซึ่งเป็นประโยคเรียบง่ายที่สื่อถึงใครบางคนหรือบางสิ่งที่เข้ามาเติมรอยยิ้มและความสดใสให้กับชีวิต
“จ๋าคิดว่าประโยค ‘ฉันยิ้มได้ก็เพราะเธอ’ ค่อนข้างเรียบง่าย แต่หมายความได้ชัดเจนว่าเรารู้สึกดีใจขนาดไหนที่มีใครเข้ามาเป็นความสดใสให้โลกของเรา ซึ่งจริง ๆ แล้ว ‘เธอ’ ในเพลงอาจจะหมายถึงใครสักคน หรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เรายิ้มก็ได้ค่ะ”
ด้านมิวสิกวิดีโอ “ฉันยิ้มได้เพราะเธอ (Your Light)” ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวขี้อายที่ตัดสินใจเข้าชมรมละครเวที และได้พบกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่คอยสร้างรอยยิ้มให้เธอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม จากคนแปลกหน้าค่อย ๆ กลายเป็นคนสำคัญที่ทำให้เธอกล้ายิ้ม กล้าเป็นตัวเองมากขึ้น ก่อนจะถึงวันแสดงละครเวที ซึ่งทำให้เธอได้ค้นพบว่า บางครั้ง “เจ้าชาย” ที่เธอตามหาอาจไม่ใช่คนที่อยู่บนเวที แต่เป็นคนที่อยู่ข้าง ๆ เธอมาตลอด โดยได้นักแสดงหนุ่ม “บูม สหรัฐ” มารับบทพระเอกเอ็มวีถ่ายทอดเคมีและเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ค่อย ๆ เติบโตไปพร้อมกับรอยยิ้มของตัวละคร
ในส่วนของการผลิตเพลง “ฉันยิ้มได้เพราะเธอ (Your Light)” ได้ทีมงานคุณภาพทั้งในไทยและเกาหลีมาร่วมสร้างสรรค์ โดย “Bright Kritsanapon” รับหน้าที่ Recording Engineer ณ Lakeside Village Studio, “Tarin Paul” รับหน้าที่ Mixed และ “Park Jung-un” รับหน้าที่ Mastered ณ Honey butter Studio ประเทศเกาหลีใต้
“ฉันยิ้มได้เพราะเธอ (Your Light)” จึงไม่ใช่เพียงเพลงรักที่พูดถึงการตกหลุมรักใครสักคน แต่ยังเป็นเพลงที่อยากส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้กับทุกคนที่เคยมี “ใครบางคน” หรือ “บางสิ่งบางอย่าง” เข้ามาเป็นแสงสว่าง ทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่มีความหมาย และทำให้เราได้ค้นพบว่า…บางครั้งเหตุผลของรอยยิ้ม ก็อาจเป็นเพียงการได้พบเธอติดตามเพลง “ฉันยิ้มได้เพราะเธอ (Your Light)” และมิวสิกวิดีโอ พร้อมชมอีกหนึ่งมุมความรักสดใสจาก “จ๋า พราวเพชร” ได้แล้ววันนี้ ทาง https://youtu.be/ItduyJJzHJA?si=mKOdnL0QHgkj_9x9