ความฝันไม่เคยทรยศคนที่ไม่ยอมแพ้! “เอวา” จากเด็กหญิงที่เคยถูกบูลลี่ สู่วันที่ประสบความสำเร็จ

ทำเอาหลายคนฟังแล้วอบอุ่นหัวใจ เมื่อ “เอวา ปวรวรรณ” ออกมาเปิดเรื่องราวชีวิตผ่านคลิปพิเศษ เพื่อขอบคุณตัวเองในวัยเด็กหรือ “น้องอุ๋ย” ชื่อเดิมของ เอวา พร้อมย้อนเส้นทางจากเด็กหญิงวัยเพียงไม่กี่ขวบที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดง อยากยืนอยู่บนเวที และอยากให้ผู้คนรู้จัก จนวันนี้ความฝันเหล่านั้นค่อยๆ กลายเป็นจริงในรูปแบบที่อาจแตกต่างจากที่เคยวาดไว้
“เอวา ปวรวรรณ” ได้เล่าว่า “วันนี้อยากทำคลิปเพื่อขอบคุณตัวเองในวัยเด็กนี่คือภาพเอวาตอนเอวาอายุประมาณ 2 ขวบนะคะ เด็กหญิงอุ๋ย ชื่อเก่าของเอวาเอง น้องอุ๋ย เนี่ยมีความฝันอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กอยากไปไหนก็มีแต่คนรู้จักอยากได้อยู่บนเวที แม้วันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จ แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ได้เป็นอินฟูลเอนเซอร์ เป็นยูทูบเบอร์ เป็นติ๊กติ๊กเกอร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลย มันมีคำพูดหนึ่ง Shoot for the moon Even if ypu miss You’ll land among the stars. ตั้งเป้าหมายไว้สูงเลยค่ะ ไปที่ดวงจันทร์แต่ต่อให้เราไปไม่ถึงดวงจันทร์ แต่เราก็ได้อยู่บนดวงดาวที่สวยงามและอาจจะสวยงามดีกว่าที่เราคิดไว้ด้วยซ้ำ อุ๋ย เป็นเด็กที่โดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพุดภาษาอังกฤษไม่ได้ ย้ายมาอยู่ฮาร์โรว์ประมาณ ป.4 ป.5 แล้วก็มีชื่อ อุ๋ย ก็เลยโดนบูลลี่เข้าไปใหญ่ ตอนแรกๆคนในครอบครัวก็มองว่าอยากให้เป็นนักธุรกิจมากกว่า อยากให้สานต่อครอบครัวมากกว่า ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่า เอวา ก็จะกลับไปทำไม่ใช่ทิ้งครอบครัวนะคะ แล้วตอนนี้ เอวา ก็มีทีมงานหลายชีวิตมากๆ 10 ชีวิตที่ต้องดูแลด้วยเพราะฉะนั้น เอวา ก็อยากให้รากฐานตรงนี้มั่นคงก่อน ก่อนที่จะกลับไปช่วยที่บ้านแบบเต็มตัวค่ะ จะบอกว่าทุกวันนี้ อุ๋ย เก่งมากๆเลยนะ รู้มั้ยว่า อุ๋ย หาเงินด้วยตัวเองทุกเดือนโดยที่ไม่ได้ขอเงินครอบครัวเลยสักบาท อุ๋ย หาเงินเลี้ยงดูทีมงานได้ เป็นกัปตันเรือ เป็นหัวเรือได้เพื่อพาทุกคนไปถึงฝั่งได้ ถึงแม้จะขี้เกียจ เป็นบอสที่สโลว์ไลฟ์ที่สุดแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะ อุ๋ย ผ่านการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองด้วยค่ะ เป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยพอร์ตโฟลิโอเล่าเรื่องราวเพื่อที่วันหนึ่งจะไปแคสติ้งจะได้เอาอันนี้ไปให้เขาได้อ่าน ละครเวทีที่ตั้งใจทำ ก่อนหน้านี้ เอวา มีผู้ติดตาม 6,000 คน ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้จริงๆค่ะ ถ้าเราไม่ยอมแพ้ เชื่อมั่นในความฝันของเรา อยากขอบคุณตัวเองในวัยเด็กมากๆเลยที่ยังรักษาความจิตใจดีนี้ไว้มีคอมเมนต์ไม่ดี มีคนที่อยากที่จะทำร้ายจิตใจเราตลอดเวลา โดยที่บางทีเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยด้วยซ้ำ อยากขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้ในความฝันจนวันนี้เป็นอินฟูลเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จ ได้เป็นนักแสดง ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเยอะมากๆ ถ้าได้คุยกับ อุ๋ย ใน 3 ขวบ หรืออุ๋ย ใน 7 ขวบ 10 ขวบไม่มีทางเลยค่ะ ที่เขาจะเชื่อว่าเด็กผู้หญิงในวันนั้นที่ทำละครเวทีให้คนที่บ้านมาดูให้มาดูละครเวทีตัวเองในตอน 7 ขวบตอนนั้น จะมาเป็น เอวา ในวันนี้ ตอนนี้ เอวา รู้สึกมีความสุขกับชีวิตรู้สึกว่าอยากเติบโตไปมากกว่านี้ อยากสร้างรากฐานที่มั่นคงกว่านี้ในอดีต เอวา เป็นคนที่ขี้อิจฉาคนมากๆเป็นหนักมากจนตอนจบ พอเรามาเจอความทุกข์เราเลยได้รู้ว่า ไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียง ไม่ว่าเราจะมีเงินทองมากแค่ไหนมันก็ดับทุกข์ไม่ได้เลยค่ะ ทำให้เอวาได้เรียนรู้ว่ากิเลสของมนุษย์ไม่มีวันหมด มันเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไม่มีจุดจบ เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าจุดนี้เราแฮปปี้แล้วนะแล้วก็เดินต่อไป ในทางของเราโดยที่ไม่ต้องมีเวลามากำหนดความสำเร็จของเรา ขอบคุณทุกคำดูถูก ทุกคำด่าที่ทำให้อยากพิสูจน์ตัวเอง แต่วันนี้ ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นแล้วนะเธอดีพอแล้ว ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร ไม่ต้องทำร้ายหัวใจตัวเอง ภูมิใจในตัวเองมากๆจากวันแรกที่ก้าวเข้ามาจนถึงตอนนี้มันสุดยอดแล้ว รักอุ๋ยมากๆนะแล้วก็รักเอวาด้วย”
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมของ “เอวา” ที่ทำให้ได้เห็นว่า กว่าจะมาถึงวันที่ยืนได้อย่างภาคภูมิใจ ไม่ได้มีเพียงความสำเร็จ แต่เต็มไปด้วยบทเรียน คำบูลลี่ และวันที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเอง จาก “น้องอุ๋ย” เด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่เคยมีความฝันสู่ “เอวา” ในวันนี้ที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นอีกแล้ว เพราะแค่ไม่ยอมแพ้และยังรักษาหัวใจของตัวเองไว้ได้ ก็ถือว่าเดินมาไกลและเก่งมากพอแล้ว