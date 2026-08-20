จากชีวิตไร้บ้าน…สู่บ้านที่เต็มไปด้วยรัก บุกบ้าน “บูม หมูทะ” เปิดอาณาจักรของ 4 หมา 2 แมว กับเรื่องราวสุดอบอุ่นที่เห็นแล้วต้องยิ้ม! ห้ามพลาด! รายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” อาทิตย์ที่ 23 ส.ค.นี้ เวลา 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD
บูม ยุทธภูมิ แก้วเข้ม อินฟลูเอนเซอร์ชาวไทย ผู้สร้างวีรกรรมโด่งดังในโลกสังคมออนไลน์จากคลิปไวรัลอุ้มสุนัขจรจัดกลับบ้านตอนเมาจนกลายเป็นที่รักของแฟนคลับและเป็นที่มาของสุนัข คู่ใจชื่อ “หมูทะ” อีกหนึ่งชีวิตที่บูมตัดสินใจรับเลี้ยงน้องหมาจร ที่ถูกบังคับให้นั่งช่วยคาบกระป๋องเพื่อขอเงินอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งพร้อมตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “แป๊ปซี่” มาดูว่าหมาสี่แมวสองของบูม ทุกตัวมีเรื่องเล่า พร้อมน้องหมาน้องแมวจรที่ไร้บ้านหรืออยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก บูมได้มอบโอกาสให้สัตว์จรจำนวนหนึ่งที่เผชิญโลกทั้งใบเพียงลำพัง ได้เจอบ้านใหม่ที่อบอุ่นและปลอดภัย
ในสัปดาห์นี้ รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร มาเยี่ยม มาเยือน "บูม ยุทธภูมิ แก้วเข้ม " อินฟลูฯ ดังในชั่วข้ามคืน เพราะช่วย "หมูทะ" น้องหมาจรจัด จนชีวิตปังทั้งงานทั้งเงิน และการตัดสินใจรับเลี้ยง “เเป๊บซี่”หมาคาบถังขอทาน ชาไทย ชาดำ น้องหมาโดนเด็กขายพวงมาลัยย่านคลองเตยทารุณกรรม คู่บุญแมวโดนเอามาปล่อยวัดบูมเลยรับเลี้ยงตอนบูมบวชพระ สายน้ำแมวตาบอดเป็นแมวจรที่ลอยมากับสายน้ำตอนน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงราย อีกหลายชีวิตของสัตว์ที่พบเจอปัญหาต่างๆและบูมช่วยเหลือไว้
ติดตามชม โมเมนที่อบอุ่นหัวใจ อินฟลูเอนเซอร์ใจบุญ"บูม" เจ้าของเพจ "เทย กะ ทะ" กับสุนัข และ แมว ที่เก็บมาเลี้ยง ส่งต่อพลังบวกจากสื่อสังคมออนไลน์ กระทั่งพบจุดเปลี่ยน กลายมาเป็นบูมสายบุญ ที่จะทำให้ผู้ชมหลงรักไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00น. ทางช่อง 3HD กด 33และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์