OKMD ประกาศ 11 วงคุณภาพ จากโครงการ Talent Everywhere พร้อมทะยานสู่จักรวาลดนตรี 29 ส.ค. นี้ ในงาน Talent Fest ที่ 1981 Soul&Sold รามคำแหง

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เดินหน้าสร้างโอกาสให้ศิลปินเยาวชนไทย จัดแถลงข่าวเปิดตัว 11 วงสุดท้าย จากโครงการ Talent Everywhere ระยะที่ 2 และการจัดงาน Talent Fest : Into the Music Universe and Beyond ภายใต้แนวคิด "จากฐานปล่อยยานสู่จักรวาลดนตรี" ในวันที่ 29 สิงหาคม นี้ ที่ 1981 Soul&Sold รามคำแหง
โดยทั้ง 11 วงดนตรีเยาวชนคุณภาพกว่าจะผ่านมาถึงรอบสุดท้าย ได้ผ่านการบ่มเพาะอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างทักษะดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ทำงานร่วมกับมืออาชีพในอุตสาหกรรม โดยวางเป้าหมายให้ไม่เพียงมีทักษะการแสดง แต่สามารถเข้าใจภาพรวมของการเป็นศิลปินอาชีพในทุกมิติ ตั้งแต่การค้นหาตัวตน การสร้างผลงาน ไปจนถึงการก้าวสู่เวทีจริง โดยมีศิลปิน โปรดิวเซอร์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม อาทิ พี่นิค-วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, พี่โอ๋-เจษฎา สุขทรามร, พี่เอ๊ะ-พงศ์จักร พิษฐานพร, พี่ฟลุ๊ค-พลกฤต ศรีสมุทร และ พี่ภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ จาก Music Sandbox ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ เป็นทีม Camp Director ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอด 4 เดือนเต็ม เมษายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา กระทั่งวันนี้คัดเลือกได้ 11 วงดนตรี ดังนี้ Backyard, Zizters, Sleeplezzz, Zinith, Magazine No.19, Do Zero, Red Ribbon, The Make Shape, The Blue Pillow, Soulgoof และ Follow Me
โดยจะส่งท้ายโครงการ Talent Everywhere ระยะที่ 2 ด้วยงาน Talent Fest : Into the Music Universe and Beyond ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้า 1981 Soul&Sold รามคำแหง ถือเป็นการเปิดตัวเยาวชนสู่อุตสาหกรรมดนตรีอย่างเป็นทางการ ภายในงานจะถูกออกแบบภายใต้คอนเซปต์ "ฐานปล่อยยาน" อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านภาพลักษณ์ แสง สี เสียง และการลำดับการแสดง เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้ร่วมส่งเยาวชนออกเดินทางสู่อุตสาหกรรมดนตรีไปพร้อมกัน
ไฮไลต์ของงานประกอบด้วย 3 เวที คือ Rocket Stage เวทีหลักเป็นพื้นที่ Pre-Debut ของ 11 วงตัวจริง ทุกเพลงที่นำขึ้นแสดงเป็นผลงานต้นฉบับที่พัฒนาร่วมกับทีมงานตลอดช่วงเข้าค่าย ตั้งแต่แต่งเนื้อร้อง ทำนอง จนถึงบันทึกเสียงเป็น Pre-Master Song ของตัวเอง และมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ ขณะที่ เวทีย่อย 67 UFO Stage และ Satellite Stage ก็เปิดพื้นที่ให้อีก 30 วงจาก Talent Everywhere นำเสนอผลงาน และที่พลาดไม่ได้คือการแสดงจากพี่ๆวง PARADOX และ TILLY BIRDS ที่จะมาขึ้นเวทีแบบจัดเต็มเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องต่อไป
นอกจากเวทีการแสดง ยังมีโซนกิจกรรมที่เชื่อมการเรียนรู้ ผลงาน และเครือข่ายเข้าด้วยกัน ได้แก่ Talent Comet Market Zone พื้นที่ตลาดและนิทรรศการผลงานเยาวชน, OKMD Zone หรือ Space Station พื้นที่เรียนรู้เส้นทางสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ Mercury Mingle Zone พื้นที่พบปะสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการอีกด้วย
ซึ่ง ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า "OKMD เชื่อว่าเยาวชนไทยมีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แพ้ใคร แต่สิ่งที่เยาวชนจำนวนมากยังขาดคือฐานที่มั่นสำหรับทดลองทำงานจริง การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสที่จะได้เห็นเส้นทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม โครงการ Talent Everywhere จึงวางอยู่บนแนวคิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือ Camp Based Learning ที่ให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง แทนที่จะเรียนรู้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว โครงการที่เดินทางมาถึงจุดนี้จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การสอนทักษะ แต่ต้องการสร้างฐานปล่อยยานที่ทำให้เยาวชนได้ค้นพบตัวตน ได้ประกอบสร้างผลงาน และได้เรียนรู้ว่าการเดินทางสู่จักรวาลดนตรีในฐานะศิลปินอาชีพต้องทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างไร"
ขณะที่ พี่นิค - วิเชียร ฤกษ์ไพศาล หนึ่งใน Camp Director เสริมว่า "ศิลปินในปัจจุบันจำเป็นต้องมีมากกว่าทักษะด้านดนตรี เขาต้องรู้จักตัวเอง สื่อสารความคิดได้ ทำงานร่วมกับทีมได้ และเข้าใจว่าผลงานหนึ่งชิ้นต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง ค่ายนี้จึงออกแบบให้เยาวชนได้พบทั้งโจทย์จริง ข้อจำกัดจริง และการทำงานกับมืออาชีพ ก่อนที่แต่ละวงจะออกเดินทางสู่อุตสาหกรรมดนตรีด้วยตัวเอง”
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB Page : OKMD