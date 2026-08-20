“โฟร์ท ณัฐวรรธน์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ MEDIHEAL Toner Pad ชวนฟิน! แท็กทีม “เอส – เพิร์ธ – แซนต้า” เสิร์ฟโมเมนต์สุดพิเศษ ใน “MEDIHEAL DERMA LAB” ป๊อปอัพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

MEDIHEAL แบรนด์เวชสำอาง (Derma Skincare) ระดับโลกจากประเทศเกาหลี เตรียมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกของปี 2026 “MEDIHEAL DERMA LAB” ระหว่างวันที่ 28–30 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–22.00 น. ณ Siam Center ชั้น G โซน Atrium 2 ชวนทุกคนมาเปิดโลก K-Derma Skincare ผ่านประสบการณ์ที่ผสานนวัตกรรมการดูแลผิวเข้ากับกิจกรรมความสนุก พร้อมกระทบไหล่เหล่าดารา-ศิลปินชื่อดังของไทยตลอด 3 วัน นำทีมโดย “โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” แบรนด์แอมบาสเดอร์ MEDIHEAL Toner Pad แท็กทีม 3 หนุ่มสุดฮอตแห่งยุค “เอส-ศุภ สง่าวรวงศ์” “เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร” และ “แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์” เตรียมมาร่วมสร้างสีสันและเสิร์ฟโมเมนต์สุดพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดตลอดทั้ง 3 วัน
โดยงาน MEDIHEAL DERMA LAB จัดขึ้นภายใต้ Brand Message OUR SOLUTION FOR ALL สะท้อนแนวคิดของ MEDIHEAL ที่มุ่งพัฒนาโซลูชันการดูแลผิวให้ตอบโจทย์ปัญหาและสภาพผิวที่หลากหลายของแต่ละบุคคล โดยภายในงานผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวแบบเฉพาะบุคคลผ่าน Skin Insight ระบบวิเคราะห์สภาพผิวที่ช่วยประเมินปัญหาผิว พร้อมรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน รวมถึง UV Scan สำหรับตรวจวัดรังสี UV เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจสภาพผิวของตนเองมากยิ่งขึ้น
ในฐานะแบรนด์ K-Derma Skincare ที่ได้รับความนิยมในระดับโลก MEDIHEAL มีจุดแข็งจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของความเข้าใจปัญหาผิวอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะกลุ่ม Toner Pad ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ปัจจุบัน MEDIHEAL ครองอันดับ 1 ด้านยอดขายรวมติดต่อกัน 2 ปีที่ Olive Young ร้าน Health & Beauty ชั้นนำของเกาหลี ขณะที่ MEDIHEAL Toner Pad ครองอันดับ 1 ในหมวด Toner Pad ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 มียอดจำหน่ายสะสมทั่วโลกกว่า 44 ล้านชิ้น และได้รับรางวัลด้านความงามระดับนานาชาติมากกว่า 81 รางวัล
สำหรับประเทศไทย MEDIHEAL เดินหน้าสร้างการรับรู้และขยายการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางจำหน่ายชั้นนำ ได้แก่ Watsons, Beautrium และ EVEANDBOY โดย Toner Pad ของ MEDIHEAL ยังเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขายดีในหมวด Toner Pad ของ Watsons ประเทศไทย สะท้อนถึงความนิยมและความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทย พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านช่องทางออนไลน์ด้วยการเปิดตัว TikTok Shop Official เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ MEDIHEAL ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ร่วมเปิดประสบการณ์ OUR SOLUTION FOR ALL ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยงาน MEDIHEAL DERMA LAB ได้รับการออกแบบให้มากกว่าการเป็นป๊อปอัพสโตร์ แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้และค้นพบโซลูชันการดูแลผิวที่เหมาะกับตัวเอง ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สภาพผิวด้วย Skin Insight การตรวจวัด UV ด้วย UV Scan การทดลองผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกและใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ภายในงานยังรวบรวมผลิตภัณฑ์ยอดนิยมและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของ MEDIHEAL ไว้อย่างครบครัน อาทิ Collagen Firming Pad EX, Toner Pad หลากหลายสูตร, ESSENTIAL MASK, Madecassoside Moisture Sun Serum และ Derma Cream Pack Cleanser พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน และยังมีกิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน ได้แก่
- Pick & Go โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการช้อปผลิตภัณฑ์ MEDIHEAL
- Lucky Draw Gacha ร่วมสนุกกับการลุ้นรับของรางวัล
- Special Gifts ของสมนาคุณสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไข
- Photo Zone พื้นที่สำหรับถ่ายภาพและเช็กอิน พร้อมเก็บโมเมนต์สุดประทับใจ
และไฮไลต์สำคัญที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด คือกิจกรรมพิเศษกับศิลปินชื่อดังตลอด 3 วันเต็ม โดยเริ่มต้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 พบกับหนุ่มหน้าใส “เอส-ศุภ สง่าวรวงศ์” ที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน พร้อมพาแฟน ๆ สัมผัสประสบการณ์ MEDIHEAL Toner Pad อย่างใกล้ชิด ต่อด้วยวันที่ 29 สิงหาคม 2569 พบกับคู่ซี้ “เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร” และ “แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์” ในกิจกรรม Lucky Fan เปิดโอกาสให้แฟนผู้โชคดีได้ร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษ พร้อมสัมผัสผลิตภัณฑ์ MEDIHEAL Derma Cream Pack Cleanser ปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 30 สิงหาคม 2569 กับ “โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” แบรนด์แอมบาสเดอร์ MEDIHEAL Toner Pad ที่จะมาร่วมพูดคุย เล่นเกม และทำกิจกรรมสุดพิเศษกับแฟน ๆ ส่งท้ายประสบการณ์ “MEDIHEAL DERMA LAB” ให้เต็มไปด้วยความสนุกและความประทับใจ
นอกจากความสำเร็จของ MEDIHEAL ในฐานะแบรนด์ Toner Pad ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยแล้ว ปีนี้ MEDIHEAL ยังเดินหน้าขยายประสบการณ์ด้านการดูแลผิวอย่างต่อเนื่อง สู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น Mask Pack, Sun Serum และ Eye Patch ภายใต้แนวคิด OUR SOLUTION FOR ALL ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันการดูแลผิวที่ครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในหลากหลายมิติยิ่งขึ้น
ห้ามพลาดมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ K-Derma Skincare และค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับผิวของคุณได้ที่งาน MEDIHEAL DERMA LAB ระหว่างวันที่ 28–30 สิงหาคม 2569 ณ Siam Center ชั้น G โซน Atrium 2 ตั้งแต่เวลา 10.00–22.00 น.