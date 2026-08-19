"เกล ดีล่า” ผนึกกำลังน้องชาย “เกเว่น” เปิดโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ “พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์” รวมศิลปินและนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญแห่งปี เมื่อศิลปินเสียงดี เกล ดีล่า พร้อมด้วย เกเว่น ปูริซีม่า ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลาย ๆคอนเสิร์ต แห่งบริษัท วันบอล จำกัด จับมือกัน เดินหน้าสร้างสรรค์โครงการ “พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์” โครงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการผ่าน บทเพลง ละครสั้น และคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
แรงบันดาลใจของโครงการว่า “แม้เกลจะเป็นชาวต่างชาติโดยกำเนิด แต่ประเทศไทยคือบ้านที่หล่อหลอมชีวิตของเกล ได้มอบโอกาสและทำให้เกลได้เติบโตในฐานะศิลปิน วันนี้เกลจึงอยากตอบแทนแผ่นดินไทยด้วยสิ่งที่รักที่สุด นั่นคือการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
การจัดทำโครงการ ‘พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์’ ในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านบทเพลง ละคร และคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นการรวมพลังของศิลปินจากหลากหลายวงการ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
สำหรับโครงการ “พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์” จะประกอบด้วยการผลิตบทเพลงเทิดพระเกียรติ ละครสั้น และคอนเสิร์ตการกุศลเทิดพระเกียรติ โดยนำเสนอพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมศิลปาชีพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษา ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ความพิเศษของโครงการครั้งนี้ ในส่วนของอัลบั้มเพลงคือการรวมตัวของศิลปินคุณภาพที่ร่วมขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงโดยมีศิลปินที่อาทิเช่น ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย, ปาน-ธนพร แวกประยูร, ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, แอม-เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, อุ้ย- รวิวรรณ จินดา, เจี๊ยบ-นนทิยา จิวบางป่า
ส่วนด้านละครได้ผู้กำกับมาฝีมือ บุ๋ม ปกาศิต และนักแสดงชั้นนำ เช่น แพนเค้ก เขมนิจ ต่าย สายธาร และนักแสดงมากผีมืออีกหลายท่าน มาร่วมในโปรเจคนี้
ทางด้านคอนเสิร์ตมีศิลปินหลากหลายยุค พร้อมใจร่วมถ่ายทอดบทเพลง นำโดย แอม เสาวลักษณ์ ปาน ธนพร ปั่น ไพบูลย์เกียรติ ชรัส เก่ง ธชย ถ่ายทอดพร้อมด้วยศิลปิน และบุคคลในวงการบันเทิงอีกหลายท่าน ซึ่งจะทยอยเปิดตัวเพิ่มเติมในลำดับต่อไป
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นกำลังใจและร่วมติดตามโครงการนี้ เพราะเกลเชื่อว่าผลงานศิลปะสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังในการส่งต่อเรื่องราวอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป”
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