เตรียมตัวหลอนจนต้องหยุดหายใจ!! "ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ" 00:00 Midnight Incense จ่อเข้าโรง 27 ส.ค.นี้

ขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงภาพยนตร์ และยังถูกดึงไปเปิดตัวที่เวียดนามเป็นที่แรกในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026 นอกจากนี้เหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หลายคนออกปากเมื่อได้เห็นทีเซอร์ว่าเรื่องนี้เข้าโรงภาพยนตร์เมื่อไร ผู้ชมต้องได้ขนหัวลุกกันแน่นอน สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ 00:00 Midnight Incense” กำกับโดยผู้กำกับมือทองอย่าง “แก๊ปเปอร์-วรฤทธิ์ นิลกลม” ที่ได้คิวเตรียมส่งหนังเรื่องนี้จ่อคิวเข้าโรงฉายอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ แล้ว
โดยงานนี้ยังถือเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของค่ายยักษ์ใหญ่แห่งเมืองไทย บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด ที่ร่วมผนึกกำลังกับผู้ผลิตชั้นนำ Viu (ประเทศไทย), บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น, บริษัท เกียร์เฮด จำกัด, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท บานาน่า สตูดิโอ จำกัด
ภาพยนตร์เรื่อง “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ 00:00 Midnight Incense” ถือเป็นหนังผีแนวลึกลับที่หลอน สนุก ครบรส นำแสดงโดย “ซินเซียร์-สาธิดา ศรีพรหมมา, พี-เอกภพ ต๊ะตา และ ริว-อิงครัต ดำรงศักดิ์กุล” ซึ่งเนื้อเรื่องแปลกใหม่เข้มข้นทันสมัยไม่เหมือนใคร
โดยมีเรื่องย่อคือ บ้านฟรี…อาจไม่ใช่โชคดีเสมอไป “แพรว” กราฟิกดีไซน์สาวที่เพิ่งเริ่มงานใหม่ ได้รับข้อเสนอให้เข้าพักในบ้านไม้ทรงไทยเก่าท้ายสวนของบริษัทโดยไม่เสียค่าเช่า ก่อนชวน “เซิน” และ “โจ” เพื่อนสนิทมาอยู่ด้วยกัน แต่พวกเขากลับไม่รู้มาก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวที่พวกเขาต้องทำตาม ทุก 00:00 น. ต้องจุดธูปหนึ่งดอก ห้ามขาด ห้ามสาย เด็ดขาด! เมื่อหนึ่งในพวกเขาเลือกที่จะไม่เชื่อ… กฎของบ้านจึงเริ่มทำงาน เพราะที่นี่…ไม่มีค่าเช่า แต่ต้องจ่ายด้วยวิญญาณ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในภาพยนตร์เรื่อง “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ 00:00 Midnight Incense”
ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง “ธูป เที่ยงคืน วิญญาณ 00:00 Midnight Incense” เตรียมจัดงานรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ ณ KANTANA VIRTUAL PRODUCTION STUDIO รัชดานิเวศน์ 19 เตรียมตัวจุดธูปพร้อมกัน 27 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์
#ธูปเที่ยงคืนวิญญาณ #MidnightIncense
ข้อมูลเพิ่มเติมภาพยนตร์เรื่อง “ธูปเที่ยงคืนวิญญาณ 00:00 Midnight Incense”
นักแสดงนำ
ซินเซียร์ สาธิดา ศรีพรหมมา รับบท แพรว
พี เอกภพ ต๊ะตา รับบท โจ
ริว อิงครัต ดำรงศักดิ์กุล รับบท เซิน
นักแสดงสมทบ
ธนพล จุกสีดา รับบท ลุงรัน
กษิดิ์เดช เดชวงศ์ญา รับบท คุณชานนท์
ปานใจ ศิริสุวรรณ รับบท พี่วรรณ
นพวรรณ สุขอร่าม รับบท น้องหนิง
ชื่อ (อังกฤษ) 00.00 Midnight Incense
ชื่อ (ไทย) ธูป | เที่ยงคืน | วิญญาณ
ประเภท สยองขวัญ / ลึกลับ / ดราม่า
ความยาว 90-100 นาที
ผู้กำกับภาพยนตร์ แก๊ปเปอร์ วรฤทธิ์ นิลกลม
ปีที่ฉาย 27 สิงหาคม 2569