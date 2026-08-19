ทิพยประกันชีวิตโชว์ครึ่งปีแรก เบี้ยโต 23% กำไรพุ่ง 194% ลุย AI ดันธุรกิจโตต่อ

ทิพยประกันชีวิต เผยผลงานครึ่งปีแรก 2569 เบี้ยประกันภัยรับรวม 4,247 ล้านบาท เติบโต 23% ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับใหม่แตะ 3,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.5% ด้านกำไรสุทธิ 504 ล้านบาท พุ่ง 194% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ “Grow together with AI” ใช้เทคโนโลยีเสริมศักยภาพธุรกิจและบุคลากร หวังดันผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง
นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 4,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับใหม่ 3,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.5% และมีกำไรสุทธิ 504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194%
ส่วนอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ CAR อยู่ที่ 313% สะท้อนความแข็งแกร่งด้านฐานะเงินกองทุนของบริษัท โดยการเติบโตดังกล่าวมีปัจจัยจากการรักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
“ตัวเลขผลประกอบการที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไว้วางใจของลูกค้า และความร่วมมือของทีมงานทุกฝ่าย ขณะที่บริษัทเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับสังคมในอนาคตของประเทศไทย” นายนพพรกล่าว
สำหรับแผนธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ทิพยประกันชีวิตวางกลยุทธ์ “Grow together with AI” โดยนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ไปจนถึงกระบวนการทำงานภายในองค์กร
กลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ได้แก่ New Product Innovation ใช้ Big Data และ AI วิเคราะห์ Customer Insights เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น, Service Excellence ยกระดับการให้บริการ, AI-Driven Workspace ใช้ AI ลดขั้นตอนและงานซ้ำซ้อน และ Employee Engagement มุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
หนึ่งในโครงการที่บริษัทผลักดันคือ “น้องนุมาน หรือ นุมาน AI” ระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กรในรูปแบบ Sandbox เปิดให้พนักงานทุกฝ่ายทดลองใช้งาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริง และนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับงานของแต่ละหน่วยงาน
บริษัทมองว่า AI จะเข้ามาช่วยลดเวลาที่พนักงานต้องใช้กับงานซ้ำซ้อน ทั้งการค้นหา สรุป และจัดการข้อมูล ทำให้สามารถนำเวลาไปใช้กับงานเชิงกลยุทธ์และงานสร้างสรรค์ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยลดช่องว่างด้านทักษะระหว่างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ AI
“AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อทดแทนบุคลากร แต่เข้ามาเพื่อปลดล็อกศักยภาพของพนักงาน เราต้องการให้ AI เป็นทั้งผู้ช่วยและโค้ชที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและมีเวลาไปคิดสร้างสรรค์มากขึ้น” นายนพพรกล่าว
อย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้ในธุรกิจประกันชีวิตยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล โดยทิพยประกันชีวิตดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 27001 และมีแนวปฏิบัติด้าน AI Governance พร้อมใช้หลัก “Human in the loop” ให้มนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ อนุมัติ และตัดสินใจในขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงและเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยโดยตรง
ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้าลงทุนพัฒนาบุคลากรผ่านการ Upskill และ Reskill ควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน Work-Life Balance เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI เกิดขึ้นทั้งในมิติของเทคโนโลยีและคน
นายนพพรกล่าวว่า ทรัพยากรสำคัญขององค์กรยังคงเป็นบุคลากร โดยการนำ AI มาใช้จะมุ่งเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากงานเชิงกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ไปสู่งานที่สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น
สำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี บริษัทประเมินว่าผลประกอบการไตรมาส 3 และครึ่งปีหลังยังมีทิศทางเป็นบวก และเชื่อว่าจะสามารถสร้างเบี้ยประกันภัยและกำไรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยกระดับบริการ และการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในระยะต่อไป