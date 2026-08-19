“นางสาวถิ่นไทยงาม 2569“ เวทีประกวดอันทรงเกียรติที่มีมายาวนานที่สุดของเมืองไทยเปิดรับสมัครแล้ว

นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการนางงามของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และถูกสืบสานอย่างงดงามสมบูรณ์แบบภายใต้การดูแลของ สมใจนึก เองตระกูล ประธานที่ปรึกษา และ สินีนารถ เองตระกูล ประธานกรรมการบริหาร กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ซึ่งในปีนี้ยังคงเดินหน้าจัดการประกวด “นางสาวถิ่นไทยงาม 2569” เพื่อเฟ้นหาสาวงามระดับแนวหน้าเข้าร่วมประชันความงามบนเวที โดยพร้อมเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กันยายนศกนี้
สินีนารถ เองตระกูล เผยว่า “ในโอกาสฉลองครบ 76 ปี "นางสาวถิ่นไทยงาม" ซึ่งเป็นเวทีที่จัดประกวดมายาวนานที่สุดในประเทศ ซึ่งตนและครอบครัวได้มีโอกาสเข้ามาดำเนินการจัดงานเป็นปีที่ 11 แล้วนั้น ตนยังคงเดินหน้าสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่เพื่อให้เวทีนี้ยังคงเป็นเวทีอันทรงเกียรติที่รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทยไว้อย่างสวยงาม โดยรูปแบบในปีนี้จะย้อนวันวานกลับไปรำลึกถึงการประกวดในช่วงเริ่มต้น ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์ล้านนา" ซึ่งผู้ครองมงกุฎนางสาวถิ่นไทยงาม นอกจากจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท และมงกุฎเพชรแล้ว เรายังมีรางวัลรองชนะเลิศ และตำแหน่งพิเศษ รวมมูลค่ารางวัลกว่า 2 ล้านบาทอีกด้วย“
ธัญญาเรศ เองตระกูล ซึ่งรับหน้าที่เฟ้นหาสาวงามและร่วมเป็นกรรมการตัดสินมาทุกปี กล่าวปิดท้ายว่า “รับรองว่าปีนี้ในส่วนการคัดสรรผู้เข้าประกวดจะต้องเข้มข้นที่สุด และแค่เพียงผ่านเข้ารอบเป็นผู้ประกวด 30 คนสุดท้าย น้องๆ ก็จะได้รับเงินรางวัลแล้วทุกคน ที่สำคัญคือได้โอกาสในการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสัมผัสประสบการณ์ที่ล้ำค่าร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก อาทิ ทิพยประกันภัย, ไทยเบฟ (ThaiBev), พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศอีกด้วย จึงอยากชวนน้องๆ ว่ามาสมัครและมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวถิ่นไทยงามด้วยกัน รับรองว่าเวทีนี้จะพาคุณก้าวไปสู่เวทีแห่งชีวิตจริงที่ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าเดิมอย่างแน่นอน“
ทั้งนี้สาวๆ ที่อายุระหว่าง 17-28 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดเวที “นางสาวถิ่นไทยงาม 2569“ โดยสมัครทางออนไลน์ได้ที่ แฟนเพจ : นางสาวถิ่นไทยงาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กันยายน 2569 มาร่วมลุ้นและเชียร์เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดได้ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 ณ โรงแรมเอส พาร์ค โฮเต็ล (ESC Park Hotel) รังสิต